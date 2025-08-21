ZDK zum Zollstreit
Verbraucher tragen die Last
Berlin (ots) - Die Europäische Union und die USA haben sich auf eine
schriftliche Erklärung zu den Vereinbarungen zur Beilegung ihres
Handelskonflikts verständigt.
Darin wird der künftige US-Zoll von 15 Prozent auf die meisten europäischen
Produkte festgezurrt, wie etwa Autos, Autoteile, Arzneimittel, Halbleiter und
Holz.
schriftliche Erklärung zu den Vereinbarungen zur Beilegung ihres
Handelskonflikts verständigt.
Darin wird der künftige US-Zoll von 15 Prozent auf die meisten europäischen
Produkte festgezurrt, wie etwa Autos, Autoteile, Arzneimittel, Halbleiter und
Holz.
Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) wiederholt seine Kritik
an diesem Ergebnis:
"Ein Zollsatz von 15 Prozent verteuert deutsche Fahrzeuge auf dem US-Markt
strukturell - das wird sich auf Produktionsentscheidungen und die
Modellstrategie der Hersteller auswirken", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .
"Was jetzt als vorteilhafter Handelsdeal verkauft wird, trifft am Ende die
Kunden - mit weniger Auswahl und höheren Preisen."
Zahlreiche Fahrzeugkomponenten werden transatlantisch entwickelt oder produziert
- somit stünden auch Werkstätten und Servicebetriebe vor möglichen
Kostensteigerungen.
"Wenn bestimmte Teile oder Technologien nicht mehr effizient geliefert werden
können, steigen die Preise im Ersatzteilmarkt - das wirkt sich unmittelbar auf
die Reparaturkosten aus", so Peckruhn. "Letztendlich tragen die Verbraucher die
Last dieses Zolls - beim Autokauf genauso wie beim Werkstattbesuch."
Pressekontakt:
Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher
Tel.: 0228/ 91 27 270
E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6101742
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
an diesem Ergebnis:
"Ein Zollsatz von 15 Prozent verteuert deutsche Fahrzeuge auf dem US-Markt
strukturell - das wird sich auf Produktionsentscheidungen und die
Modellstrategie der Hersteller auswirken", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .
"Was jetzt als vorteilhafter Handelsdeal verkauft wird, trifft am Ende die
Kunden - mit weniger Auswahl und höheren Preisen."
Zahlreiche Fahrzeugkomponenten werden transatlantisch entwickelt oder produziert
- somit stünden auch Werkstätten und Servicebetriebe vor möglichen
Kostensteigerungen.
"Wenn bestimmte Teile oder Technologien nicht mehr effizient geliefert werden
können, steigen die Preise im Ersatzteilmarkt - das wirkt sich unmittelbar auf
die Reparaturkosten aus", so Peckruhn. "Letztendlich tragen die Verbraucher die
Last dieses Zolls - beim Autokauf genauso wie beim Werkstattbesuch."
Pressekontakt:
Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher
Tel.: 0228/ 91 27 270
E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6101742
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
Autor folgen