    ZDK zum Zollstreit

    Verbraucher tragen die Last

    Berlin (ots) - Die Europäische Union und die USA haben sich auf eine
    schriftliche Erklärung zu den Vereinbarungen zur Beilegung ihres
    Handelskonflikts verständigt.

    Darin wird der künftige US-Zoll von 15 Prozent auf die meisten europäischen
    Produkte festgezurrt, wie etwa Autos, Autoteile, Arzneimittel, Halbleiter und
    Holz.

    Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) wiederholt seine Kritik
    an diesem Ergebnis:

    "Ein Zollsatz von 15 Prozent verteuert deutsche Fahrzeuge auf dem US-Markt
    strukturell - das wird sich auf Produktionsentscheidungen und die
    Modellstrategie der Hersteller auswirken", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
    (https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .
    "Was jetzt als vorteilhafter Handelsdeal verkauft wird, trifft am Ende die
    Kunden - mit weniger Auswahl und höheren Preisen."

    Zahlreiche Fahrzeugkomponenten werden transatlantisch entwickelt oder produziert
    - somit stünden auch Werkstätten und Servicebetriebe vor möglichen
    Kostensteigerungen.

    "Wenn bestimmte Teile oder Technologien nicht mehr effizient geliefert werden
    können, steigen die Preise im Ersatzteilmarkt - das wirkt sich unmittelbar auf
    die Reparaturkosten aus", so Peckruhn. "Letztendlich tragen die Verbraucher die
    Last dieses Zolls - beim Autokauf genauso wie beim Werkstattbesuch."

