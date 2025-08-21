Verbraucher tragen die Last

Berlin (ots) - Die Europäische Union und die USA haben sich auf eine

schriftliche Erklärung zu den Vereinbarungen zur Beilegung ihres

Handelskonflikts verständigt.



Darin wird der künftige US-Zoll von 15 Prozent auf die meisten europäischen

Produkte festgezurrt, wie etwa Autos, Autoteile, Arzneimittel, Halbleiter und

Holz.





Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) wiederholt seine Kritik

an diesem Ergebnis:



"Ein Zollsatz von 15 Prozent verteuert deutsche Fahrzeuge auf dem US-Markt

strukturell - das wird sich auf Produktionsentscheidungen und die

Modellstrategie der Hersteller auswirken", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn

(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .

"Was jetzt als vorteilhafter Handelsdeal verkauft wird, trifft am Ende die

Kunden - mit weniger Auswahl und höheren Preisen."



Zahlreiche Fahrzeugkomponenten werden transatlantisch entwickelt oder produziert

- somit stünden auch Werkstätten und Servicebetriebe vor möglichen

Kostensteigerungen.



"Wenn bestimmte Teile oder Technologien nicht mehr effizient geliefert werden

können, steigen die Preise im Ersatzteilmarkt - das wirkt sich unmittelbar auf

die Reparaturkosten aus", so Peckruhn. "Letztendlich tragen die Verbraucher die

Last dieses Zolls - beim Autokauf genauso wie beim Werkstattbesuch."



