HOVERAir AQUA Die weltweit erste 100% wasserdichte, selbstfliegende Kamera

HANGZHOU, China , 21. August 2025 /PRNewswire/ -- In diesem Sommer erobert die Kameratechnologie das Wasser: Mit HOVERAir AQUA, der weltweit ersten 100% wasserdichten, selbstfliegenden Kamera, die alle Erlebnisse rund um das Wasser aus einzigartigen Perspektiven festhält. Entwickelt für Kreative, Abenteurer, Sportler sowie Technikbegeisterte, bietet AQUA ein freihändiges Videoerlebnis aus der Luft, ganz ohne Pilot. Ob Stand-up-Paddling, Kajakfahren, Wakeboarden, Jetski, Angeln oder Bootsausflüge – AQUA fängt mühelos atemberaubende Aufnahmen der Aktivitäten ein. Der Verkaufsstart erfolgt am 21. August 2025 um 9Uhr PST auf Indiegogo zum Frühbucherpreis von 999.- US-Dollar.

Mit AQUA gehören statische Perspektiven und manuell gesteuerte Drohnen der Vergangenheit an. Die Kamera setzt neue Standards im Bereich von Luftaufnahmen: dank KI-gestütztem Tracking, wasserdichtem Design und kompakter, handlicher Bauchweise. Alles freihändig, selbst auf dem Wasser. Aufbauend auf dem Erfolg der Modelle X1 und PRO/PROMAX erweitert HOVERAir sein Einsatzspektrum von Wandern, Laufen, Skifahren und Radfahren hin zu Wassersportarten. AQUA überzeugt mit höherer Fluggeschwindigkeit, längerer Flugzeit, Echtzeit-Videoübertragung, IP-67-Zertifizierung und neutraler Auftriebsfähigkeit. Die Kamera folgt automatisch über und um das Wasser und liefert beeindruckende, dynamische Aufnahmen aus neuen Perspektiven – perfekt für alle Wassersportbegeisterten.

Ausgestattet mit einer 4K-Kamera mit 100 fps Zeitlupe, einem 1/1,28"-CMOS-Sensor und einer hydrophoben Linse, liefert AQUA beeindruckende Bildqualität. Sie unterstützt über 15 automatisierte Flugmodi, darunter Schnorchel- und Gimbal-Modus, verfügt über Windresistenz der Stufe 7 (bis zu 33 Knoten), wiegt unter 249 g (keine FAA-Registrierung erforderlich), bietet 23 Minuten Flugzeit und erreicht eine maximale Verfolgungsgeschwindigkeit von 55 km/h (34 mph).

Mit HOVERAir AQUA wird zudem ein neues Zubehör eingeführt – der Lighthouse-Controller, der am Arm getragen wird und die volle Kontrolle über AQUA ermöglicht: Start, Landung, Aufnahme, Moduswahl und Fernrückruf. Die Funktion „Virtuelle Leine" erkennt, wenn sich AQUA über eine definierte Distanz hinaus entfernt, und veranlasst automatisch die Rückkehr. Darüber hinaus verfügt AQUA über ein 1,6-Zoll-AMOLED-Display für Live-Vorschauen im Schnorchel- oder Gimbal-Modus sowie zur schnellen Sichtung von Aufnahmen – ganz ohne Smartphone-Verbindung.