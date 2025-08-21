    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderate ATX-Gewinne - Porr und SBO nach Zahlen unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX schließt leicht im Plus bei 4.810,85 Punkten.
    • Anleger warten auf Hinweise von US-Notenbanktreffen.
    • Porr und SBO verlieren stark nach Quartalszahlen.
    Aktien Wien Schluss - Moderate ATX-Gewinne - Porr und SBO nach Zahlen unter Druck
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag ohne klare Richtung geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,05 Prozent auf 4.810,85 Punkte. Anleger warten auf das Notenbankentreffen im US-amerikanischen Jackson Hole. Von den Reden und Kommentaren der Notenbankvertreter erhoffen sich Börsianer am Freitag dann Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed.

    In Wien sorgten zudem Unternehmensergebnismeldungen für Impulse. So büßten die Aktien von Porr und der SBO nach der Vorlage von Quartalszahlen 7,6 bzw. 5,4 Prozent ein.

    Die Analysten der Erste Group bewerteten die Zweitquartalszahlen des Baukonzerns Porr als durchwachsen. Der Öl- und Gasfeldausrüster SBO bekam indes im ersten Halbjahr die Unsicherheiten am Markt und eine verhaltene Investitionstätigkeit zu spüren.

    Die Papiere von Mayr-Melnhof verloren 2,1 Prozent. Der Kartonhersteller hatte im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Ergebnis bei stabilem Umsatz eingefahren.

    Nachrichten gab es am Nachmittag von der Strabag. Der Baukonzern erhielt im Konsortium mit der britischen Firma Equitix den Auftrag für die Modernisierung eines 110 Kilometer langen Wasserleitungssystems im Nordwesten Englands. Bereits im Jänner hatte der Auftraggeber United Utilities (UU) das Konsortium als "bevorzugter Bieter" ausgewählt. Strabag-Aktien schlossen mit einem Minus von 4,5 Prozent./mik/sto/APA/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mayr-Melnhof Karton Aktie

    Die Mayr-Melnhof Karton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 80,10 auf Tradegate (21. August 2025, 17:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mayr-Melnhof Karton Aktie um +6,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mayr-Melnhof Karton bezifferte sich zuletzt auf 1,61 Mrd..

    Mayr-Melnhof Karton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss Moderate ATX-Gewinne - Porr und SBO nach Zahlen unter Druck Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag ohne klare Richtung geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,05 Prozent auf 4.810,85 Punkte. Anleger warten auf das Notenbankentreffen im US-amerikanischen Jackson …