Novavax Aktie gerät unter starken Druck - 21.08.2025

Mit einer Performance von -11,41 % musste die Novavax Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Novavax ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert hat, insbesondere gegen COVID-19. Ihr Hauptprodukt, Nuvaxovid, basiert auf einer innovativen Nanopartikel-Technologie. Im Wettbewerb mit Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson positioniert sich Novavax durch seine proteinbasierten Impfstoffe als einzigartig im Markt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Novavax in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,69 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novavax Aktie damit um +0,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,12 % verloren.

Novavax Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,03 % 1 Monat +26,34 % 3 Monate +10,69 % 1 Jahr -35,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novavax Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Finanzrestrukturierung von Novavax, die durch die Verlängerung der Fälligkeiten ihrer wandelbaren Anleihen von 2027 auf 2031 den kurzfristigen Druck verringert. Die neuen Anleihen bieten einen niedrigeren Zinssatz und bringen zusätzliche Liquidität, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens stärkt. Dennoch gibt es Bedenken über die Verwässerung durch die Umwandlung neuer Aktien und die Volatilität der Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novavax eingestellt.

Informationen zur Novavax Aktie

Es gibt 162 Mio. Novavax Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. wert.

Novavax Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novavax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novavax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.