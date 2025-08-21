Walmart - Aktie auf Talfahrt - 21.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Walmart Aktie. Mit einer Performance von -4,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Walmart ist ein führender Einzelhandelskonzern, der durch niedrige Preise und ein breites Produktsortiment besticht. Mit einer starken Marktstellung in den USA und einem globalen Einfluss konkurriert es mit Amazon und anderen großen Einzelhändlern. Seine effiziente Lieferkette und Preisstrategie sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Walmart in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,34 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walmart Aktie damit um +2,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,54 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

Walmart Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,20 % 1 Monat +7,68 % 3 Monate +2,34 % 1 Jahr +31,72 %

Informationen zur Walmart Aktie

Es gibt 8 Mrd. Walmart Aktien. Damit ist das Unternehmen 672,83 Mrd.EUR wert.

Zeigt der größte Einzelhandelskonzern der USA Schwäche?

Die Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX stabil bleibt, müssen andere Indizes Verluste hinnehmen. Unterschiedliche Faktoren beeinflussen die Stimmung der Anleger.

Walmart Aktie jetzt kaufen?

Ob die Walmart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walmart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.