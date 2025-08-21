Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Bundesregierung zeichnet sich zwischen dem Umweltministerium und dem Wirtschaftsministerium ein Konflikt darÃ¼ber ab, ob die Abscheidung und unterirdische Speicherung von CO2 (CCS) kÃ¼nftig auch fÃ¼r Gaskraftwerke zum Einsatz kommen soll. Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) mÃ¶chte sich diese MÃ¶glichkeit offenhalten. Das Umwelt- und Klimaschutzministerium von Ressortchef Carsten Scheider (SPD) ist dagegen.



"Die Diskussion um CCS darf keine falschen Hoffnungen schÃ¼ren und dazu fÃ¼hren, fossile Energien lÃ¤nger zu nutzen", sagte KlimastaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth (SPD) der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagausgabe). Insbesondere aus wirtschaftlichen GrÃ¼nden werde CCS "fÃ¼r Gaskraftwerke nicht infrage kommen".





Im Gegensatz zu dieser Aussage lassen der Koalitionsvertrag und ein Gesetzentwurf Reiches, der kÃ¼rzlich im Bundeskabinett beschlossen wurde, die CCS-Nutzung in der Gasverstromung zu. Das Wirtschaftsministerium pochte am Donnerstag darauf, "den Einsatz der Technologie jedenfalls nicht von vornherein auszuschlieÃŸen".



EnergieÃ¶konom Andreas LÃ¶schel teilt die Analyse des Umweltministeriums, dass CCS fÃ¼r Gaskraftwerke in Deutschland aktuell nicht wirtschaftlich sei. "Das ist wahrscheinlich nichts, das real Umsetzungschancen hat", sagte der Bochumer Forscher, der der Expertenkommission der Bundesregierung zum Monitoring der Energiewende vorsitzt.



Er verwies darauf, dass die meisten Gaskraftwerke in Deutschland kÃ¼nftig nicht dauerhaft laufen sollen, sondern nur, wenn die Erneuerbaren nicht genÃ¼gend Strom produzieren. Das erschwere die Wirtschaftlichkeit fÃ¼r die Kohlenstoffspeicherung, die mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden wÃ¤re. Diese Probleme bei der Wirtschaftlichkeit sprechen laut LÃ¶schel auch gegen das Argument, dass die MÃ¶glichkeit fÃ¼r CCS bei Gaskraftwerken dem Ã–kostromausbau im Wege stehe. Auch die MÃ¶glichkeit dieser technologischen LÃ¶sung gesetzgeberisch zu verbieten, erscheint so in einem anderen Licht. "Da wÃ¤re ich eher zurÃ¼ckhaltend", sagte LÃ¶schel.



Der Weltklimarat (IPCC) bewertet CCS als wichtiges Instrument, um mit schwer vermeidbaren Emissionen, wie beispielsweise in der Zement-, Stahl- oder Chemieindustrie, umzugehen. Zugleich warnt der IPCC, dass PlÃ¤ne zur Entnahme von CO2 aus der AtmosphÃ¤re die Anreize zur nÃ¶tigen sofortigen Emissionsminderung verwÃ¤ssern kÃ¶nnten. Da CCS-Projekte sich bislang als teuer und schlecht skalierbar erweisen, bleibt die Technologie zudem weit hinter den geplanten KapazitÃ¤ten zurÃ¼ck. Eine besondere Herausforderung ist, dass die gespeicherten Emissionen in den EndlagerstÃ¤tten dauerhaft daran gehindert werden mÃ¼ssen, wieder in die AtmosphÃ¤re auszutreten, da sie sonst mit etwas VerzÃ¶gerung dennoch zur Erderhitzung beitragen.





