Niedrige Zucker- und Ethanolpreise
Südzucker senkt Ausblick
- Niedrige Zucker- und Ethanolpreise belasten Südzucker.
- Umsatzprognose sinkt auf 8,3-8,7 Mrd. Euro.
- Operatives Ergebnis nun nur 100-200 Mio. Euro.
MANNHEIM (dpa-AFX) - Niedrige Preise für Zucker und Ethanol belasten die Geschäfte von Südzucker deutlicher als bisher avisiert. Das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen senkte am Donnerstagabend seinen Ausblick für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2025/26.
Laut Mitteilung wird nun ein Jahresumsatz zwischen 8,3 und 8,7 Milliarden Euro erwartet, nachdem bisher 8,7 bis 9,2 Milliarden in Aussicht gestellt worden waren. Das operative Ergebnis soll 100 bis 200 Millionen Euro erreichen, statt 150 bis 300 Millionen. Nach Vorjahreswerten von 9,7 Milliarden Euro beim Umsatz sowie 350 Millionen Euro beim operativen Ergebnis werden damit nun noch höhere Einbußen erwartet als bisher. Der Aktienkurs fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent.
Erst Mitte Juli hatte das Management den Jahresausblick nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal bestätigt. Nun hieß es allerdings mit Blick auf den Zuckermarkt: "das EU-Marktumfeld weist zwar
Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen". Zudem seien die Weltmarktpreise niedrig. Das Segment Cropenergies spüre überdies anhaltend niedrige Ethanolpreise, die
durch sinkende Rohstoffkosten nicht kompensiert werden könnten. Hinzu kämen technische Schwierigkeiten nach einem Wartungsstillstand./mis/ck --- --- ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 10,00 auf Tradegate (21. August 2025, 19:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,20 %/-9,82 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Suedzucker - 729700 - DE0007297004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Suedzucker. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!