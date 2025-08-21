Südzucker senkt Ausblick

Erst Mitte Juli hatte das Management den Jahresausblick nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal bestätigt. Nun hieß es allerdings mit Blick auf den Zuckermarkt: "das EU-Marktumfeld weist zwar Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen". Zudem seien die Weltmarktpreise niedrig. Das Segment Cropenergies spüre überdies anhaltend niedrige Ethanolpreise, die durch sinkende Rohstoffkosten nicht kompensiert werden könnten. Hinzu kämen technische Schwierigkeiten nach einem Wartungsstillstand./mis/ck --- --- ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 10,00 auf Tradegate (21. August 2025, 19:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,20 %/-9,82 % bedeutet.