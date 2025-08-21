    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Grounds Real Estate Development AktievorwärtsNachrichten zu The Grounds Real Estate Development
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Grounds übernimmt Ziegert-Asset-Management: Prognose bestätigt!

    Die Grounds Real Estate Development AG übernimmt das Ruder im Asset Management der insolventen Ziegert-Gruppe und setzt damit ein starkes Zeichen in der Immobilienbranche.

    The Grounds übernimmt Ziegert-Asset-Management: Prognose bestätigt!
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • The Grounds Real Estate Development AG übernimmt das Asset Management für Gesellschaften der insolventen Ziegert-Gruppe.
    • Die Ziegert-Gruppe hält rund 1.100 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Bruttovermögenswert von etwa 660 Mio. EUR.
    • The Grounds wird sämtliche Asset-Management-Dienstleistungen erbringen, einschließlich Verkauf, Bausteuerung, Buchhaltung und Finanzierung.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Konzernumsatz zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR sowie ein ausgeglichenes Konzern-EBIT prognostiziert.
    • Das neu hinzugekommene Dienstleistungsgeschäft im Asset-Management soll 2025 voraussichtlich einen Nettoumsatz von über 3 Mio. EUR und einen positiven EBIT-Beitrag von mehr als 1 Mio. EUR generieren.
    • Die Prognose für 2025 könnte durch negative Ergebniseffekte aus einer Auseinandersetzung mit einem Käufer beeinträchtigt werden, jedoch wird eine Kompensation durch das Asset-Management erwartet.


    The Grounds Real Estate Development

    -1,75 %
    -0,88 %
    -3,45 %
    -8,94 %
    +12,00 %
    -72,82 %
    -66,67 %
    -77,14 %
    ISIN:DE000A40KXL9WKN:A40KXL





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    The Grounds übernimmt Ziegert-Asset-Management: Prognose bestätigt! Die Grounds Real Estate Development AG übernimmt das Ruder im Asset Management der insolventen Ziegert-Gruppe und setzt damit ein starkes Zeichen in der Immobilienbranche.