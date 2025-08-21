The Grounds übernimmt Ziegert-Asset-Management: Prognose bestätigt!
Die Grounds Real Estate Development AG übernimmt das Ruder im Asset Management der insolventen Ziegert-Gruppe und setzt damit ein starkes Zeichen in der Immobilienbranche.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- The Grounds Real Estate Development AG übernimmt das Asset Management für Gesellschaften der insolventen Ziegert-Gruppe.
- Die Ziegert-Gruppe hält rund 1.100 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Bruttovermögenswert von etwa 660 Mio. EUR.
- The Grounds wird sämtliche Asset-Management-Dienstleistungen erbringen, einschließlich Verkauf, Bausteuerung, Buchhaltung und Finanzierung.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Konzernumsatz zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR sowie ein ausgeglichenes Konzern-EBIT prognostiziert.
- Das neu hinzugekommene Dienstleistungsgeschäft im Asset-Management soll 2025 voraussichtlich einen Nettoumsatz von über 3 Mio. EUR und einen positiven EBIT-Beitrag von mehr als 1 Mio. EUR generieren.
- Die Prognose für 2025 könnte durch negative Ergebniseffekte aus einer Auseinandersetzung mit einem Käufer beeinträchtigt werden, jedoch wird eine Kompensation durch das Asset-Management erwartet.
