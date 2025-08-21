Die heutigen Daten aus der US-Wirtschaft zeigen klar: was auch immer die Fed mit den Zinsen macht - es wird ein Fehler sein in einer durch Trump ausgelösten Stagflation! Senkt die Fed die Zinsen, wird sich der Trend einer wieder deutlich anziehenden Inflation verstärken - dieser Trend hat sich heute bei zwei US-Einkaufsmanagerindizes gezeigt, mit den stärksten jeweils Preisanstiegen seit dem Jahr 2022. Andererseits zeigen der US-Arbeitsmarkt und der US-Hausmarkt klare Signale der Schwäche - was eine Senkung der Zinsen rechtfertigen würde. Um das zu erreichen, lässt Trump die Fed-Gouverneurin Lisa Cook attackieren - würde Cook ausscheiden, hätte Trump in einer zentralen Gruppe der Fed die Mehrheit. Wie navigiert in dieser extrem schwierigen Lage Fed-Chef Powell morgen in Jackson Hole?

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte: Kurzfristig Risk Off – im großen Bild Dip Buying

2. Gold-Rausch bei Zentralbanken in Schwellenländen? Experte analysiert

Das Video "Trump-Stagflation: Zinsen - was auch immer die Fed macht, es ist ein Fehler! " sehen Sie hier..