Börsen Update USA - 21.08. - US Tech 100 schwach -0,48 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 44.779,93 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Merck & Co +2,89 %, Unitedhealth Group +2,36 %, Chevron Corporation +1,68 %, Amgen +0,94 %, Johnson & Johnson +0,76 %

Flop-Werte: Walmart -4,58 %, Caterpillar -1,17 %, Sherwin-Williams -0,98 %, IBM -0,78 %, The Home Depot -0,77 %

Der US Tech 100 steht bei 23.137,89 PKT und verliert bisher -0,48 %.

Top-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) +3,69 %, AppLovin Registered (A) +1,98 %, Regeneron Pharmaceuticals +1,95 %, Analog Devices +1,61 %, Arm Holdings +1,51 %

Flop-Werte: Fortinet -2,24 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,19 %, Intuitive Surgical -2,08 %, Costco Wholesale -2,05 %, CoStar Group -1,71 %

Der S&P 500 steht bei 6.372,91 PKT und verliert bisher -0,34 %.

Top-Werte: Packaging of America +5,98 %, Smurfit Westrock Public Limited Company +4,17 %, Hewlett Packard Enterprise +3,29 %, Merck & Co +2,89 %, Humana +2,64 %

Flop-Werte: First Solar -6,45 %, Walmart -4,58 %, Enphase Energy -4,04 %, PG&E Corporation -3,77 %, Edison -3,36 %