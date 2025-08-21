Leichte Verluste - Anleger warten auf Fed-Chef-Rede am Freitag

umbre schrieb 17.08.25, 21:52

@speedy78

Seit wann versuchst du, ernsthaft in Aktien zu investieren?

Die Antwort darauf ist wichtig, weil es verschiedene Phasen/Erkenntnisse im Laufe der Jahre gibt.

Und corona war eine besondere Phase.

Ich versuchs mal zu erklären.

Bin seit ca. 1999 an der Börse. Mein erstes Buch und erste Erfahrungen machte ich mit Kostolany's letztem Buch.

Er bewahrte mich vor dem Neuen Markt, was mich allerdings privat belastete, weil meine Kumpels damals "all in" waren und meine Ratschläge eher als Neid vor ihren grossen Depots auffassten, weil ich damals nicht (viel) investierte.

Richtig angefangen mit Aktien hab ich ca. 2008.

damals mit 2000 €.

Nach der Finanzkrise bin ich auf den gb-Thread gestoßen, wo die Leute damals relativ bodenständig, sympathisch und eher Kostolany-like unterwegs waren.

immer wieder kaufte ich mir Aktien, sobald ich 1000€ übrig hatte, und so wuchs mit der Zeit das Depot an.

gekauft habe ich das, was mir al günstig erschien und was einigermaßen Dividende zahlte.

Das mache ich auch heute noch so.



Das entscheidende ist aber, die Selbsterkenntnis, die man im Laufe der Jahre erlebt - wenn man seinen Linie treu bleibt.



Das kann man nicht statistisch aufzählen oder über einen mathematischen Beweis vorführen.



Charlie Munger sagte einmal: die ersten 100.000 are a Bitch. the next b*** is the Million.



Wenn man die regelmäßigen Käufe durchhält, egal was auch immer in der Weltgeschichte passiert und dann nahe der 100.000 ist, dann macht es plötzlich "klick". was so viel heißt, dass man dann plötzlich weiss, wie es geht. Sozusagen den Dreh raus hat.



Aber das hat etwas mit Erfahrung zu tun, nichts mit "Recht haben" oder "alles richtig machen".



Das war für mich ein tolles Erlebnis und dadurch wurde auch mein Vertrauen in mein Handeln an der Börse gestärkt. Man agiert "fester" oder vielleicht auch professioneller als vorher und man läßt sich nicht mehr so leicht aus dem Markt herausbringen.



Und wenn man mal den Dreh raus hat, dann muss man auch nicht alle 2 Wochen über irgendwelche Werte Grundsatzdiskussionen führen, man beobachtet und greift dann zu, wenn man glaubt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.



Sie meisten in diesem Thread haben diese Erfahrung bereits gemacht, und vermutlich ist das auch der Grund, warum im gb-thread nichts mehr los ist.

Von daher die Aufmunterung an die jungen Investoren: Auf geht's, nehmt das Heft mal selbst in die Hand, wenn es gefühlt in die falsche Richtung geht, werden die Erfahreneren schon rechtzeitig ihre entsprechenden Kommentare abgeben. Und darauf können die jüngeren/unerfahrenen vertrauen 😉



Ich selbst hatte mich immer B&H Investor beschrieben, aber auch ich habe keine abgeltungssteuerfreien Werte mehr in meinem Depot. Und die wenigsten Werte sind älter als 10 Jahre. soviel zum Thema B&H.



Corona war heftig, @Timburg hatte glaub ich nichts gemacht. Ich dagegen habe teilweise in den Crash hineinverkauft und mir v-förmige Sternchen besorgt. Fazit: ich wäre besser damit gefahren ebenso nichts zu tun sowie wenn ich die Fonger von den neuen Sternchen gelassen hätte.

Ich sehe es positiv, wieder Erfahrungen gesammelt für den nächsten Crash 😉



Zwischendrin, so viel zu dem Thema "unerwartete Schicksalschläge", musste ich ca. 2015 unerwarteter Weise knapp 50k abstoßen, was meinem langfristigen Investmenthorizont erheblich geschadet hat

Aber ja, auch hier: ich war froh, dass ich die Möglichkeit hatte, 50k zu verflüssigen.

Ohne Aktien hätte ich das nicht tun können.



Zum Thema "umschichten wegen Crash". Ich habs für mich ausgerechnet: mir bringt das nichts, aus mehreren Gründen:

- Meine persönliche DivR ist meist genauso hoch wie die der Durchschnittszinszahlungen der gängigen Anleihen

- Transaktionskosten sind nicht zu vernachlässigen. Mein Broker verlangt für Kauf/Verkauf 3x mehr als beim Kauf/Verkauf von Aktien

- Anleihen werfen ihre Zinszahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Kommt der Crash vor der Zinszahlungen, geht die Rechnung mitunter nicht auf.



Wie man sich vor einem Crash "schützt", sollte sich jeder selbst überlegen, das ist vollkommen individuell - wie die Anlage in Aktien auch.



Mein Vorschlag: starte mit vernünftigen Positionen, so wie du kannst. halte durch. Hab vertrauen. Hast du Zweifel an deiner Strategie, wende dich an die Threadteilnehmer.