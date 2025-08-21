Aktien New York
Leichte Verluste - Anleger warten auf Fed-Chef-Rede am Freitag
- US-Börsen geben nach, trotz starker Konjunkturdaten.
- Dow Jones verliert 0,4%, S&P 500 ebenfalls schwächer.
- Zinssenkungserwartungen steigen vor Powells Rede.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden und vor möglicherweise wichtigen geldpolitischen Signalen haben die US-Börsen am Donnerstag moderat nachgegeben. Die Auftaktverluste verringerten sich im Anschluss an veröffentlichte Konjunkturdaten etwas.
Nach August-Daten von S&P Global wuchs die US-Industrieproduktion wegen einer stärkeren Nachfrage so rasch wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Die Erwartungen wurden übertroffen, auch mit dem Sprung über die Expansionsschwelle. Zudem fielen Daten zum Häusermarkt stark aus. Statt eines erwarteten Rückgangs legten die Verkäufe bestehender Immobilien im Juli zu.
Rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss gab der Dow Jones Industrial um 0,4 Prozent auf 44.747 Punkte nach. Zwei Tage zuvor war er noch über 45.200 Zähler und damit auf ein Rekordhoch geklettert, gab einen kleinen Teil der Gewinne wieder ab und hat sich seither nur recht wenig bewegt.
Der marktbreite S&P 500 , der vor rund einer Woche eine Bestmarke erreicht hatte, sank am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 6.368 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 verlor 0,6 Prozent auf 23.115 Zähler.
In den Blick rückt nun zunehmend das Notenbankentreffen in Jackson Hole. Spannend wird es wohl aber erst am Freitag mit der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Es werden Hinweise auf eine Zinssenkung im September erhofft. An den Finanzmärkten gilt ein kleiner Schritt von 0,25 Prozentpunkten nach unten inzwischen als eingepreist.
Powell dürfte die Erwartungen an ein Signal für eine erste Zinssenkung schon im September nicht enttäuschen, schrieb Chefökonom Michael Heise vom Vermögensverwalter HQ Trust. Für 2025 würden wohl weiterhin mehrheitlich zwei kleine Zinsschritte erwartet. Wichtig für die Reaktion der Aktienmärkte sei, "ob die Mitglieder des Offenmarktausschusses ihre Zinserwartungen für 2026 nach unten nehmen und wenn ja, wie stark". Heise geht von geldpolitischen Lockerungssignalen aus, nachdem sich schon bei der vergangenen Sitzung zwei Mitglieder für eine Zinssenkung ausgesprochen hatten.
Im Dow fielen die Aktien von Walmart mit 4,9 Prozent an das Index-Ende. Weder ein überraschend guter Quartalsumsatz noch die daher angehobene Prognose für den Jahreserlös konnten die nicht unweit vom Rekordhoch entfernten Papiere stützen. JPMorgan hatte dies bereits erwartet und dabei auf den berichteten Gewinn je Aktie verwiesen. Dieser habe den Analystenkonsens unter dem Einfluss von Absicherungsmaßnahmen nicht erreicht.
Einen Kurseinbruch um knapp 22 Prozent erlitten die Papiere von Coty . Sie notieren mit unter 4 Dollar wieder auf dem tiefsten Stand seit November 2020. Der Kosmetikkonzern verzeichnete im abgelaufenen Quartal den deutlichsten Umsatzrückgang seit mehr als vier Jahren. Analysten hatten zwar mit einer negativen Entwicklung gerechnet, wurden aber von deren Ausmaß überrascht. Auch der für das laufende Quartal avisierte weitere Rückgang fiel heftiger als befürchtet aus. Am Vortag hatte bereits Branchenkollege Estee Lauder mit der Gewinnprognose enttäuscht.
Mit Blick auf die "glorreichen Sieben", die sieben größten und bedeutendsten Unternehmen, gab es mehr Verlierer als Gewinner. Am deutlichsten gaben Meta mit minus 1,5 Prozent nach. Davor büßten Tesla 1,3 Prozent ein. Die Aktien der Google -Mutter Alphabet legten hingegen moderat zu./ck/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 251,2 auf Tradegate (21. August 2025, 18:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 889,74 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 345,00USD was eine Bandbreite von -58,27 %/+25,18 % bedeutet.
Seit wann versuchst du, ernsthaft in Aktien zu investieren?
Die Antwort darauf ist wichtig, weil es verschiedene Phasen/Erkenntnisse im Laufe der Jahre gibt.
Und corona war eine besondere Phase.
Ich versuchs mal zu erklären.
Bin seit ca. 1999 an der Börse. Mein erstes Buch und erste Erfahrungen machte ich mit Kostolany's letztem Buch.
Er bewahrte mich vor dem Neuen Markt, was mich allerdings privat belastete, weil meine Kumpels damals "all in" waren und meine Ratschläge eher als Neid vor ihren grossen Depots auffassten, weil ich damals nicht (viel) investierte.
Richtig angefangen mit Aktien hab ich ca. 2008.
damals mit 2000 €.
Nach der Finanzkrise bin ich auf den gb-Thread gestoßen, wo die Leute damals relativ bodenständig, sympathisch und eher Kostolany-like unterwegs waren.
immer wieder kaufte ich mir Aktien, sobald ich 1000€ übrig hatte, und so wuchs mit der Zeit das Depot an.
gekauft habe ich das, was mir al günstig erschien und was einigermaßen Dividende zahlte.
Das mache ich auch heute noch so.
Das entscheidende ist aber, die Selbsterkenntnis, die man im Laufe der Jahre erlebt - wenn man seinen Linie treu bleibt.
Das kann man nicht statistisch aufzählen oder über einen mathematischen Beweis vorführen.
Charlie Munger sagte einmal: die ersten 100.000 are a Bitch. the next b*** is the Million.
Wenn man die regelmäßigen Käufe durchhält, egal was auch immer in der Weltgeschichte passiert und dann nahe der 100.000 ist, dann macht es plötzlich "klick". was so viel heißt, dass man dann plötzlich weiss, wie es geht. Sozusagen den Dreh raus hat.
Aber das hat etwas mit Erfahrung zu tun, nichts mit "Recht haben" oder "alles richtig machen".
Das war für mich ein tolles Erlebnis und dadurch wurde auch mein Vertrauen in mein Handeln an der Börse gestärkt. Man agiert "fester" oder vielleicht auch professioneller als vorher und man läßt sich nicht mehr so leicht aus dem Markt herausbringen.
Und wenn man mal den Dreh raus hat, dann muss man auch nicht alle 2 Wochen über irgendwelche Werte Grundsatzdiskussionen führen, man beobachtet und greift dann zu, wenn man glaubt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
Sie meisten in diesem Thread haben diese Erfahrung bereits gemacht, und vermutlich ist das auch der Grund, warum im gb-thread nichts mehr los ist.
Von daher die Aufmunterung an die jungen Investoren: Auf geht's, nehmt das Heft mal selbst in die Hand, wenn es gefühlt in die falsche Richtung geht, werden die Erfahreneren schon rechtzeitig ihre entsprechenden Kommentare abgeben. Und darauf können die jüngeren/unerfahrenen vertrauen 😉
Ich selbst hatte mich immer B&H Investor beschrieben, aber auch ich habe keine abgeltungssteuerfreien Werte mehr in meinem Depot. Und die wenigsten Werte sind älter als 10 Jahre. soviel zum Thema B&H.
Corona war heftig, @Timburg hatte glaub ich nichts gemacht. Ich dagegen habe teilweise in den Crash hineinverkauft und mir v-förmige Sternchen besorgt. Fazit: ich wäre besser damit gefahren ebenso nichts zu tun sowie wenn ich die Fonger von den neuen Sternchen gelassen hätte.
Ich sehe es positiv, wieder Erfahrungen gesammelt für den nächsten Crash 😉
Zwischendrin, so viel zu dem Thema "unerwartete Schicksalschläge", musste ich ca. 2015 unerwarteter Weise knapp 50k abstoßen, was meinem langfristigen Investmenthorizont erheblich geschadet hat
Aber ja, auch hier: ich war froh, dass ich die Möglichkeit hatte, 50k zu verflüssigen.
Ohne Aktien hätte ich das nicht tun können.
Zum Thema "umschichten wegen Crash". Ich habs für mich ausgerechnet: mir bringt das nichts, aus mehreren Gründen:
- Meine persönliche DivR ist meist genauso hoch wie die der Durchschnittszinszahlungen der gängigen Anleihen
- Transaktionskosten sind nicht zu vernachlässigen. Mein Broker verlangt für Kauf/Verkauf 3x mehr als beim Kauf/Verkauf von Aktien
- Anleihen werfen ihre Zinszahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Kommt der Crash vor der Zinszahlungen, geht die Rechnung mitunter nicht auf.
Wie man sich vor einem Crash "schützt", sollte sich jeder selbst überlegen, das ist vollkommen individuell - wie die Anlage in Aktien auch.
Mein Vorschlag: starte mit vernünftigen Positionen, so wie du kannst. halte durch. Hab vertrauen. Hast du Zweifel an deiner Strategie, wende dich an die Threadteilnehmer.
... hat Timburg über Jahre hier in aller Öffentlichkeit und tut das in abgeschwächter Form immer noch- und das ist richtig lehrreich für Jüngere !
muss nicht wie Kapitalvernichter in die Arbeit, hab aber heute auch kein Wanderwetter und somit Zeit, auf Dein Posting einzugehen. Auch wenn ich jedes Argument hier eigentlich schon paarmal wiederholt hab.