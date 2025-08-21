    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Spektakel in Südafrika

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zwei Chery TIGGO9 Modelle kollidieren frontal und zeigen einwandfreie Sicherheitsleistung

    Johannesburg (ots/PRNewswire) - Am 20. August führten zwei Chery TIGGO9
    Flaggschiff-SUVs einen 50% versetzten Frontalaufpralltest bei 50 km/h auf einer
    langen, geraden asphaltierten Straße in Südafrika durch, wie zwei makellose
    Diamanten, die in der Hand eines Meisters aufeinandertreffen - nur der härteste
    Kristall kann die innere Stärke eines anderen enthüllen; nur die
    fortschrittlichste Sicherheitsstruktur kann die Integrität eines Fahrzeugs
    wirklich testen. Nach dem Aufprall waren beide TIGGO9-Kabinen völlig intakt und
    wiesen keine Verformungen an den A-, B- oder C-Säulen auf. Alle Airbags -
    einschließlich der Airbags für den Fahrer, den Beifahrer und die Knie - lösten
    bei einem Aufprall sofort aus. Die Gurtstraffer wurden sofort aktiviert, alle
    Türen ließen sich normal öffnen, die Warnblinkanlage schaltete sich automatisch
    ein, und es trat kein Kraftstoff aus.

    Die TIGGO9-Karosserie besteht zu 85 % aus hochfestem Stahl, darunter 21 %
    warmgeformter 1500MPa-Stahl in kritischen Bereichen wie den A- und B-Säulen. Die
    Frontstruktur besteht aus zwei Aluminium-Crash-Balken, die 85 % der Breite des
    Fahrzeugs abdecken, und sechs Crash-Boxen, die die Aufprallenergie effektiv
    absorbieren und ableiten. Das Fahrzeug ist außerdem mit 10 Airbags ausgestattet,
    darunter ein 2060 mm breiter Seitenairbag, der nach dem Auslösen 6 Sekunden lang
    einen Druck von über 50 % aufrechterhält, sowie ein mittlerer Airbag zwischen
    den Vordersitzen, der das Risiko eines Sekundäraufpralls verringert.

    Dieser Test stellt einen entscheidenden Meilenstein in Cherys globaler
    sechsdimensionaler Sicherheitsherausforderung dar und baut auf Validierungen
    unter extremen Umweltbedingungen auf, die zuvor in Regionen wie Indonesien und
    Mexiko durchgeführt wurden. Als erster chinesischer Automobilhersteller, der
    fünf Millionen Fahrzeuge exportiert hat, wurde Chery erst letzten Monat erneut
    in die Fortune Global 500-Liste aufgenommen. Hinter dieser "Double
    500"-Errungenschaft steht Cherys unerschütterliches Engagement für konsistente
    globale Qualität - egal, wo die Fahrzeuge gefahren werden, ihre grundlegende
    Sicherheitsstruktur bleibt so widerstandsfähig und beständig wie ein Diamant.
    Dieses Engagement verkörpert nicht nur die Vision "Let everyone enjoy five-star
    protection", sondern entspricht auch der Kernphilosophie der Marke: "Safety, for
    Family".

    Am selben Abend feierte TIGGO9 sein offizielles Debüt auf dem südafrikanischen
    Markt. Am darauffolgenden Tag rief Chery gemeinsam mit UNICEF das Forum
    "Champion for Education in Africa" ins Leben und startete damit eine gemeinsame
    Anstrengung zur Bewältigung der Bildungsherausforderungen für Kinder in der
    gesamten Region. Im Rahmen dieser Verpflichtung wurden Pläne zur Finanzierung
    des Baus von Hope-Grundschulen angekündigt. Damit unterstreicht Chery sein "In
    Afrika, für Afrika"-Ethos und weitet sein Engagement für Sicherheit von der
    Produkttechnologie auf die soziale Verantwortung aus.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755392/TIGGO9.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/spektakel-in-sud
    afrika-zwei-chery-tiggo9-modelle-kollidieren-frontal-und-zeigen-einwandfreie-sic
    herheitsleistung-302535987.html

    Pressekontakt:

    Zhang Tianyi 15847672664,
    zhangtianyi1@mychery.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177210/6101765
    OTS: Chery Automobile Co., Ltd.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Spektakel in Südafrika Zwei Chery TIGGO9 Modelle kollidieren frontal und zeigen einwandfreie Sicherheitsleistung Am 20. August führten zwei Chery TIGGO9 Flaggschiff-SUVs einen 50% versetzten Frontalaufpralltest bei 50 km/h auf einer langen, geraden asphaltierten Straße in Südafrika durch, wie zwei makellose Diamanten, die in der Hand eines Meisters …