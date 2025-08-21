Spektakel in Südafrika
Zwei Chery TIGGO9 Modelle kollidieren frontal und zeigen einwandfreie Sicherheitsleistung
Johannesburg (ots/PRNewswire) - Am 20. August führten zwei Chery TIGGO9
Flaggschiff-SUVs einen 50% versetzten Frontalaufpralltest bei 50 km/h auf einer
langen, geraden asphaltierten Straße in Südafrika durch, wie zwei makellose
Diamanten, die in der Hand eines Meisters aufeinandertreffen - nur der härteste
Kristall kann die innere Stärke eines anderen enthüllen; nur die
fortschrittlichste Sicherheitsstruktur kann die Integrität eines Fahrzeugs
wirklich testen. Nach dem Aufprall waren beide TIGGO9-Kabinen völlig intakt und
wiesen keine Verformungen an den A-, B- oder C-Säulen auf. Alle Airbags -
einschließlich der Airbags für den Fahrer, den Beifahrer und die Knie - lösten
bei einem Aufprall sofort aus. Die Gurtstraffer wurden sofort aktiviert, alle
Türen ließen sich normal öffnen, die Warnblinkanlage schaltete sich automatisch
ein, und es trat kein Kraftstoff aus.
Die TIGGO9-Karosserie besteht zu 85 % aus hochfestem Stahl, darunter 21 %
warmgeformter 1500MPa-Stahl in kritischen Bereichen wie den A- und B-Säulen. Die
Frontstruktur besteht aus zwei Aluminium-Crash-Balken, die 85 % der Breite des
Fahrzeugs abdecken, und sechs Crash-Boxen, die die Aufprallenergie effektiv
absorbieren und ableiten. Das Fahrzeug ist außerdem mit 10 Airbags ausgestattet,
darunter ein 2060 mm breiter Seitenairbag, der nach dem Auslösen 6 Sekunden lang
einen Druck von über 50 % aufrechterhält, sowie ein mittlerer Airbag zwischen
den Vordersitzen, der das Risiko eines Sekundäraufpralls verringert.
Flaggschiff-SUVs einen 50% versetzten Frontalaufpralltest bei 50 km/h auf einer
langen, geraden asphaltierten Straße in Südafrika durch, wie zwei makellose
Diamanten, die in der Hand eines Meisters aufeinandertreffen - nur der härteste
Kristall kann die innere Stärke eines anderen enthüllen; nur die
fortschrittlichste Sicherheitsstruktur kann die Integrität eines Fahrzeugs
wirklich testen. Nach dem Aufprall waren beide TIGGO9-Kabinen völlig intakt und
wiesen keine Verformungen an den A-, B- oder C-Säulen auf. Alle Airbags -
einschließlich der Airbags für den Fahrer, den Beifahrer und die Knie - lösten
bei einem Aufprall sofort aus. Die Gurtstraffer wurden sofort aktiviert, alle
Türen ließen sich normal öffnen, die Warnblinkanlage schaltete sich automatisch
ein, und es trat kein Kraftstoff aus.
Die TIGGO9-Karosserie besteht zu 85 % aus hochfestem Stahl, darunter 21 %
warmgeformter 1500MPa-Stahl in kritischen Bereichen wie den A- und B-Säulen. Die
Frontstruktur besteht aus zwei Aluminium-Crash-Balken, die 85 % der Breite des
Fahrzeugs abdecken, und sechs Crash-Boxen, die die Aufprallenergie effektiv
absorbieren und ableiten. Das Fahrzeug ist außerdem mit 10 Airbags ausgestattet,
darunter ein 2060 mm breiter Seitenairbag, der nach dem Auslösen 6 Sekunden lang
einen Druck von über 50 % aufrechterhält, sowie ein mittlerer Airbag zwischen
den Vordersitzen, der das Risiko eines Sekundäraufpralls verringert.
Dieser Test stellt einen entscheidenden Meilenstein in Cherys globaler
sechsdimensionaler Sicherheitsherausforderung dar und baut auf Validierungen
unter extremen Umweltbedingungen auf, die zuvor in Regionen wie Indonesien und
Mexiko durchgeführt wurden. Als erster chinesischer Automobilhersteller, der
fünf Millionen Fahrzeuge exportiert hat, wurde Chery erst letzten Monat erneut
in die Fortune Global 500-Liste aufgenommen. Hinter dieser "Double
500"-Errungenschaft steht Cherys unerschütterliches Engagement für konsistente
globale Qualität - egal, wo die Fahrzeuge gefahren werden, ihre grundlegende
Sicherheitsstruktur bleibt so widerstandsfähig und beständig wie ein Diamant.
Dieses Engagement verkörpert nicht nur die Vision "Let everyone enjoy five-star
protection", sondern entspricht auch der Kernphilosophie der Marke: "Safety, for
Family".
Am selben Abend feierte TIGGO9 sein offizielles Debüt auf dem südafrikanischen
Markt. Am darauffolgenden Tag rief Chery gemeinsam mit UNICEF das Forum
"Champion for Education in Africa" ins Leben und startete damit eine gemeinsame
Anstrengung zur Bewältigung der Bildungsherausforderungen für Kinder in der
gesamten Region. Im Rahmen dieser Verpflichtung wurden Pläne zur Finanzierung
des Baus von Hope-Grundschulen angekündigt. Damit unterstreicht Chery sein "In
Afrika, für Afrika"-Ethos und weitet sein Engagement für Sicherheit von der
Produkttechnologie auf die soziale Verantwortung aus.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755392/TIGGO9.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/spektakel-in-sud
afrika-zwei-chery-tiggo9-modelle-kollidieren-frontal-und-zeigen-einwandfreie-sic
herheitsleistung-302535987.html
Pressekontakt:
Zhang Tianyi 15847672664,
zhangtianyi1@mychery.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177210/6101765
OTS: Chery Automobile Co., Ltd.
sechsdimensionaler Sicherheitsherausforderung dar und baut auf Validierungen
unter extremen Umweltbedingungen auf, die zuvor in Regionen wie Indonesien und
Mexiko durchgeführt wurden. Als erster chinesischer Automobilhersteller, der
fünf Millionen Fahrzeuge exportiert hat, wurde Chery erst letzten Monat erneut
in die Fortune Global 500-Liste aufgenommen. Hinter dieser "Double
500"-Errungenschaft steht Cherys unerschütterliches Engagement für konsistente
globale Qualität - egal, wo die Fahrzeuge gefahren werden, ihre grundlegende
Sicherheitsstruktur bleibt so widerstandsfähig und beständig wie ein Diamant.
Dieses Engagement verkörpert nicht nur die Vision "Let everyone enjoy five-star
protection", sondern entspricht auch der Kernphilosophie der Marke: "Safety, for
Family".
Am selben Abend feierte TIGGO9 sein offizielles Debüt auf dem südafrikanischen
Markt. Am darauffolgenden Tag rief Chery gemeinsam mit UNICEF das Forum
"Champion for Education in Africa" ins Leben und startete damit eine gemeinsame
Anstrengung zur Bewältigung der Bildungsherausforderungen für Kinder in der
gesamten Region. Im Rahmen dieser Verpflichtung wurden Pläne zur Finanzierung
des Baus von Hope-Grundschulen angekündigt. Damit unterstreicht Chery sein "In
Afrika, für Afrika"-Ethos und weitet sein Engagement für Sicherheit von der
Produkttechnologie auf die soziale Verantwortung aus.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755392/TIGGO9.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/spektakel-in-sud
afrika-zwei-chery-tiggo9-modelle-kollidieren-frontal-und-zeigen-einwandfreie-sic
herheitsleistung-302535987.html
Pressekontakt:
Zhang Tianyi 15847672664,
zhangtianyi1@mychery.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177210/6101765
OTS: Chery Automobile Co., Ltd.
Autor folgen