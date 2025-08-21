Zwei Chery TIGGO9 Modelle kollidieren frontal und zeigen einwandfreie Sicherheitsleistung

Johannesburg (ots/PRNewswire) - Am 20. August führten zwei Chery TIGGO9

Flaggschiff-SUVs einen 50% versetzten Frontalaufpralltest bei 50 km/h auf einer

langen, geraden asphaltierten Straße in Südafrika durch, wie zwei makellose

Diamanten, die in der Hand eines Meisters aufeinandertreffen - nur der härteste

Kristall kann die innere Stärke eines anderen enthüllen; nur die

fortschrittlichste Sicherheitsstruktur kann die Integrität eines Fahrzeugs

wirklich testen. Nach dem Aufprall waren beide TIGGO9-Kabinen völlig intakt und

wiesen keine Verformungen an den A-, B- oder C-Säulen auf. Alle Airbags -

einschließlich der Airbags für den Fahrer, den Beifahrer und die Knie - lösten

bei einem Aufprall sofort aus. Die Gurtstraffer wurden sofort aktiviert, alle

Türen ließen sich normal öffnen, die Warnblinkanlage schaltete sich automatisch

ein, und es trat kein Kraftstoff aus.



Die TIGGO9-Karosserie besteht zu 85 % aus hochfestem Stahl, darunter 21 %

warmgeformter 1500MPa-Stahl in kritischen Bereichen wie den A- und B-Säulen. Die

Frontstruktur besteht aus zwei Aluminium-Crash-Balken, die 85 % der Breite des

Fahrzeugs abdecken, und sechs Crash-Boxen, die die Aufprallenergie effektiv

absorbieren und ableiten. Das Fahrzeug ist außerdem mit 10 Airbags ausgestattet,

darunter ein 2060 mm breiter Seitenairbag, der nach dem Auslösen 6 Sekunden lang

einen Druck von über 50 % aufrechterhält, sowie ein mittlerer Airbag zwischen

den Vordersitzen, der das Risiko eines Sekundäraufpralls verringert.





Dieser Test stellt einen entscheidenden Meilenstein in Cherys globaler

sechsdimensionaler Sicherheitsherausforderung dar und baut auf Validierungen

unter extremen Umweltbedingungen auf, die zuvor in Regionen wie Indonesien und

Mexiko durchgeführt wurden. Als erster chinesischer Automobilhersteller, der

fünf Millionen Fahrzeuge exportiert hat, wurde Chery erst letzten Monat erneut

in die Fortune Global 500-Liste aufgenommen. Hinter dieser "Double

500"-Errungenschaft steht Cherys unerschütterliches Engagement für konsistente

globale Qualität - egal, wo die Fahrzeuge gefahren werden, ihre grundlegende

Sicherheitsstruktur bleibt so widerstandsfähig und beständig wie ein Diamant.

Dieses Engagement verkörpert nicht nur die Vision "Let everyone enjoy five-star

protection", sondern entspricht auch der Kernphilosophie der Marke: "Safety, for

Family".



Am selben Abend feierte TIGGO9 sein offizielles Debüt auf dem südafrikanischen

Markt. Am darauffolgenden Tag rief Chery gemeinsam mit UNICEF das Forum

"Champion for Education in Africa" ins Leben und startete damit eine gemeinsame

Anstrengung zur Bewältigung der Bildungsherausforderungen für Kinder in der

gesamten Region. Im Rahmen dieser Verpflichtung wurden Pläne zur Finanzierung

des Baus von Hope-Grundschulen angekündigt. Damit unterstreicht Chery sein "In

Afrika, für Afrika"-Ethos und weitet sein Engagement für Sicherheit von der

Produkttechnologie auf die soziale Verantwortung aus.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755392/TIGGO9.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/spektakel-in-sud

afrika-zwei-chery-tiggo9-modelle-kollidieren-frontal-und-zeigen-einwandfreie-sic

herheitsleistung-302535987.html



Pressekontakt:



Zhang Tianyi 15847672664,

zhangtianyi1@mychery.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177210/6101765

OTS: Chery Automobile Co., Ltd.







