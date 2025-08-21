    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    Walmart über Trump-Zölle

    Unsere Kosten steigen jede Woche

    Für Sie zusammengefasst
    • Walmart leidet unter steigenden Importzöllen.
    • Preise in den USA stiegen um 1% im letzten Quartal.
    • Walmart hält Preise niedrig, übernimmt Zölle teilweise.
    Walmart über Trump-Zölle - Unsere Kosten steigen jede Woche
    Foto: Seth Perlman - dpa

    BENTONVILLE (dpa-AFX) - Die Importzölle von US-Präsident Donald Trump machen dem Supermarkt-Riesen Walmart immer mehr zu schaffen. Beim Auffüllen der Lagerbestände erhöhten sich die Kosten für Walmart "jede Woche", sagte Konzernchef Doug McMillon in einer Telefonkonferenz nach Vorlage von Quartalszahlen. Er rechne damit, dass es auch im laufenden Vierteljahr und dem Schlussquartal des Jahres so weitergehen werde.

    Im vergangenen Quartal seien die Preise bei Walmart in den USA im Schnitt ein Prozent höher als vor einem Jahr gewesen, hieß es. Die Supermärkte des Einzelhandelsriesen seien der Ort, an dem viele Amerikaner Preissteigerungen als Folge der Zölle zu spüren bekämen.

    Supermarkt-Riese steuert gegen

    Walmart hatte angekündigt, man werde die Preise so gut es geht niedrig halten. Statt die Kosten der Zölle immer an die Kunden weiterzureichen, übernimmt Walmart einen Teil davon selbst. Zugleich versucht der Konzern, das Geld über Preissteigerungen bei eigentlich nicht betroffenen Produkten wieder hereinzuholen.

    Trump beharrt darauf, dass die Zölle nicht zu höheren Preisen für US-Verbraucher führen würden, weil die betroffenen Unternehmen sie "schlucken" würden. Viele Wirtschaftsexperten bezweifeln das.

    Ein verändertes Kaufverhalten sehe Walmart bisher vor allem bei Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen, sagte McMillon. Der Konzern erhöhte zugleich die Prognose für das Umsatzwachstum in diesem Jahr./so/DP/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,44 % und einem Kurs von 83,96 auf Tradegate (21. August 2025, 20:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um +1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 670,83 Mrd..

    Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 130,00USD was eine Bandbreite von +26,10 %/+54,65 % bedeutet.




