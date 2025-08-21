RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Analyst Ben Bathurst aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber nach den Zahlen des zweiten Quartals. Zudem habe er nun auch die aktuellen Handelsvolumina im dritten Quartal berücksichtigt, schrieb er. Damit sei er vorsichtiger geworden, was das laufende Jahresviertel betreffe./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 257,6EUR auf Tradegate (21. August 2025, 19:47 Uhr) gehandelt.





