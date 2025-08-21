    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Zinshoffnung schwindet

    Fünfter Verlusttag in Folge: Arbeitslosenanträge belasten Wall Street weiter

    Die US-Börsen sind am Donnerstag unter Druck geraten. Überraschend hohe Arbeitslosenanträge sorgten für Abgabedruck. Dafür fiel die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe überraschend gut aus.

    • US-Börsen unter Druck durch hohe Arbeitslosenzahlen.
    • Stimmung im verarbeitenden Gewerbe überraschend gut.
    • Fed-Vertreter zurückhaltend, Zinssenkungen ungewiss.
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    An der Wall Street dominierte am Donnerstag Vorsicht, und frische Konjunkturdaten untermauerten die Unsicherheit. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der Woche bis zum 15. August auf 235.000 – mehr als die erwarteten 225.000. Die fortgesetzten Anträge kletterten auf 1,97 Millionen. Gleichzeitig hellte sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe auf. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg auf 55,4 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Jahren.

    Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf 4,33 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete den fünften Verlusttag in Folge – die längste Durststrecke seit Januar. Anleger fürchten nun, dass anhaltender Preisdruck die Chancen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed deutlich schmälert.

    S&P 500

    -0,40 %
    -1,00 %
    +1,45 %
    +8,14 %
    +14,16 %
    +51,90 %
    +88,33 %
    +224,45 %
    +336,54 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Laut dem FedWatch Tool von CME liegt die Wahrscheinlichkeit nur noch bei rund 73 Prozent, nach über 90 Prozent vor einer Woche. Der Dow Jones verlor am Donnerstag 0,33 Prozent, der S&P 500 büßte mehr als 0,37 Prozent ein und der in den letzten Tagen besonders gebeutelte Nasdaq 100 rutsche um weitere 0,45 Prozent ab. 

    "Die Kombination aus steigenden Arbeitslosenzahlen und stagnierenden Einstellungszahlen deutet auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes hin, was angesichts des steigenden Inflationsdrucks einen großen Kompromiss seitens der Fed erfordern wird", meint Bloomberg Macro Strategist Tatiana Darie.

    Fed-Vertreter gaben sich unterdessen betont zurückhaltend. Cleveland-Fed-Chefin Beth Hammack stellte klar, dass sie aktuell keine Lockerung unterstützen würde. Atlanta-Fed-Präsident Raphael Bostic hält eine einzige Zinssenkung im laufenden Jahr für angemessen, während Kansas-City-Fed-Präsident Jeffrey Schmid das Inflationsrisiko höher gewichtet als die Schwäche am Arbeitsmarkt.

    Im Fokus steht nun die Notenbanktagung in Jackson Hole. Fed-Chef Jerome Powell spricht am Freitag und dürfte sich mit strukturellen Veränderungen am Arbeitsmarkt befassen. Viele Marktteilnehmer rechnen damit, dass er seine jüngste Haltung bekräftigt und keine klaren Zinssignale aussendet. "Die Fed steckt in einem Dilemma", kommentiert Analyst Bret Kenwell von eToro – zwischen steigender Inflation und einer nachlassenden Jobdynamik.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Julian Schick
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
