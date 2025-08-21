Mehr Gewissheit, aber keine Entwarnung
Pharma Deutschland hält an Kritik der gemeinsamen EU-USA-Erklärung zu Zöllen fest
Berlin (ots) - Branche sieht weiterhin Versorgungsrisiken und kritisiert
fehlende Planungssicherheit als strategische Belastung
Pharma Deutschland bleibt auch nach der heute veröffentlichten gemeinsamen
Erklärung der EU und USA zu transatlantischen Handelszöllen bei seiner Kritik.
Zwar bringt die vorgesehene Obergrenze von 15 Prozent Importzoll auf
Arzneimittel aus der EU eine gewisse Planungssicherheit - allerdings entsteht
damit ein neues, strukturelles Risiko für die internationale
Gesundheitsversorgung und die europäische Pharmaindustrie.
"Die Konkretisierungen des Handelsabkommens sind kein Grund für Entwarnung und
auch kein Gewinn. Die Pharmaunternehmen müssen sich auf die neuen
Handelsbedingungen einstellen, aber gleichzeitig muss weiterverhandelt werden",
erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Der
bisherige Nullzoll-Pakt war die Basis für die Wettbewerbs- und Innovationskraft
der Branche und hat, die europäische Arzneimittelstrategie unterstützt - auch in
Krisenzeiten. Er ist und bleibt die beste Lösung für alle. Nur so lässt sich
echte Stabilität im Sinne der globalen Versorgung erreichen."
Was es nun braucht, sind gezielte Gegenmaßnahmen. Dazu gehören die
selbstbewusste Fortsetzung der Verhandlungen, um die vollständige Ausnahme von
Arzneimitteln aus den Zollregelungen wiederherzustellen, sowie der Fokus auf
eine Standort- und Handelspolitik, welche gleichermaßen die
Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit für Europa im Blick behält.
Die noch laufenden Section-232-Untersuchungen in den USA zu pharmazeutischen
Produkten bieten nach Ansicht des Verbandes ein entscheidendes Zeitfenster:
"Diese Phase muss genutzt werden, um deutlich zu machen, was für Europa und die
USA hinsichtlich der Arzneimittelversorgung auf dem Spiel steht, wenn nicht
zurück zur Zollfreiheit gefunden wird." so Brakmann abschließend.
Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und
Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es mehr
Informationen zu Pharma Deutschland.
Pressekontakt:
Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:
Hannes Hönemann
Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 171 5618203
mailto:hoenemann@pharmadeutschland.de
Anna Frederike Gutzeit
CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 170 4548014
mailto:gutzeit@pharmadeutschland.de
Geschäftsstelle Berlin
Pharma Deutschland e.V.
Friedrichstraße 134
10117 Berlin
Geschäftsstelle Bonn
Pharma Deutschland e.V.
Ubierstraße 71-73
53173 Bonn
Geschäftsstelle Brüssel
Pharma Deutschland e.V.
Rue Marie de Bourgogne 58
1000 Brüssel
http://www.pharmadeutschland.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/
X: https://x.com/PharmaDeu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54882/6101775
OTS: Pharma Deutschland e.V.
