    Mehr Gewissheit, aber keine Entwarnung

    Pharma Deutschland hält an Kritik der gemeinsamen EU-USA-Erklärung zu Zöllen fest

    Berlin (ots) - Branche sieht weiterhin Versorgungsrisiken und kritisiert
    fehlende Planungssicherheit als strategische Belastung

    Pharma Deutschland bleibt auch nach der heute veröffentlichten gemeinsamen
    Erklärung der EU und USA zu transatlantischen Handelszöllen bei seiner Kritik.
    Zwar bringt die vorgesehene Obergrenze von 15 Prozent Importzoll auf
    Arzneimittel aus der EU eine gewisse Planungssicherheit - allerdings entsteht
    damit ein neues, strukturelles Risiko für die internationale
    Gesundheitsversorgung und die europäische Pharmaindustrie.

    "Die Konkretisierungen des Handelsabkommens sind kein Grund für Entwarnung und
    auch kein Gewinn. Die Pharmaunternehmen müssen sich auf die neuen
    Handelsbedingungen einstellen, aber gleichzeitig muss weiterverhandelt werden",
    erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Der
    bisherige Nullzoll-Pakt war die Basis für die Wettbewerbs- und Innovationskraft
    der Branche und hat, die europäische Arzneimittelstrategie unterstützt - auch in
    Krisenzeiten. Er ist und bleibt die beste Lösung für alle. Nur so lässt sich
    echte Stabilität im Sinne der globalen Versorgung erreichen."

    Was es nun braucht, sind gezielte Gegenmaßnahmen. Dazu gehören die
    selbstbewusste Fortsetzung der Verhandlungen, um die vollständige Ausnahme von
    Arzneimitteln aus den Zollregelungen wiederherzustellen, sowie der Fokus auf
    eine Standort- und Handelspolitik, welche gleichermaßen die
    Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit für Europa im Blick behält.

    Die noch laufenden Section-232-Untersuchungen in den USA zu pharmazeutischen
    Produkten bieten nach Ansicht des Verbandes ein entscheidendes Zeitfenster:
    "Diese Phase muss genutzt werden, um deutlich zu machen, was für Europa und die
    USA hinsichtlich der Arzneimittelversorgung auf dem Spiel steht, wenn nicht
    zurück zur Zollfreiheit gefunden wird." so Brakmann abschließend.

    Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
    Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
    Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
    Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
    Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
    verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
    sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und
    Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es mehr
    Informationen zu Pharma Deutschland.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54882/6101775
    OTS: Pharma Deutschland e.V.




