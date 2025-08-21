Pharma Deutschland hält an Kritik der gemeinsamen EU-USA-Erklärung zu Zöllen fest

Berlin (ots) - Branche sieht weiterhin Versorgungsrisiken und kritisiert

fehlende Planungssicherheit als strategische Belastung



Pharma Deutschland bleibt auch nach der heute veröffentlichten gemeinsamen

Erklärung der EU und USA zu transatlantischen Handelszöllen bei seiner Kritik.

Zwar bringt die vorgesehene Obergrenze von 15 Prozent Importzoll auf

Arzneimittel aus der EU eine gewisse Planungssicherheit - allerdings entsteht

damit ein neues, strukturelles Risiko für die internationale

Gesundheitsversorgung und die europäische Pharmaindustrie.



"Die Konkretisierungen des Handelsabkommens sind kein Grund für Entwarnung und

auch kein Gewinn. Die Pharmaunternehmen müssen sich auf die neuen

Handelsbedingungen einstellen, aber gleichzeitig muss weiterverhandelt werden",

erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Der

bisherige Nullzoll-Pakt war die Basis für die Wettbewerbs- und Innovationskraft

der Branche und hat, die europäische Arzneimittelstrategie unterstützt - auch in

Krisenzeiten. Er ist und bleibt die beste Lösung für alle. Nur so lässt sich

echte Stabilität im Sinne der globalen Versorgung erreichen."





Was es nun braucht, sind gezielte Gegenmaßnahmen. Dazu gehören die

selbstbewusste Fortsetzung der Verhandlungen, um die vollständige Ausnahme von

Arzneimitteln aus den Zollregelungen wiederherzustellen, sowie der Fokus auf

eine Standort- und Handelspolitik, welche gleichermaßen die

Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit für Europa im Blick behält.



Die noch laufenden Section-232-Untersuchungen in den USA zu pharmazeutischen

Produkten bieten nach Ansicht des Verbandes ein entscheidendes Zeitfenster:

"Diese Phase muss genutzt werden, um deutlich zu machen, was für Europa und die

USA hinsichtlich der Arzneimittelversorgung auf dem Spiel steht, wenn nicht

zurück zur Zollfreiheit gefunden wird." so Brakmann abschließend.



Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der

Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400

Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten

Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in

Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken

verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel

sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und

Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es mehr

Informationen zu Pharma Deutschland.



