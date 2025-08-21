    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Israel

    Raketenangriff auf Warenkorridor nach Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Palästinensische Extremisten beschießen Hilfstransportstraße.
    • Geschoss aus Nähe Nasser-Krankenhaus in Chan Junis.
    • Israel meldet tägliche Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen.

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Palästinensische Extremisten haben nach israelischen Militärangaben eine zentrale Einfahrtsstraße für den Transport humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen beschossen. Ein Geschoss sei aus einem Gebiet in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Chan Junis im Süden des Gazastreifen abgefeuert worden, teilte die Armee mit.

    "Der Abschuss erfolgte während der Durchfahrt eines Lastwagenkonvois, der auf dem Weg war, Hilfsgüter am Übergang Kerem Schalom abzuholen, und schlug in einer Entfernung von 300 Metern vom Korridor ein", hieß es in der Mitteilung. Es handele sich um einen Versuch, die Einfuhr und Verteilung von Hilfsgütern zu sabotieren.

    Der militärische Hamas-Arm teilte dagegen mit, man habe ein "Kommando- und Kontrollzentrum sowie eine Versammlung feindlicher Soldaten und Fahrzeuge südwestlich der Stadt Rafah angegriffen".

    Internationale Hilfsorganisationen werfen Israel immer wieder vor, die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu behindern. Die zuständige israelische Cogat-Behörde berichtet dagegen täglich von der Einfuhr mehrerer Hundert Lastwagen mit Hilfsgütern sowie dem Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft./le/DP/he





    dpa-AFX
