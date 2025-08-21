Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 1
Performance 1M: +8,59 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 2
Performance 1M: +1,09 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 3
Performance 1M: -16,07 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 4
Performance 1M: +4,31 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -24,57 %
