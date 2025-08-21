Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 21.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Packaging of America
Tagesperformance: +6,16 %
Platz 1
Performance 1M: -1,19 %
First Solar
Tagesperformance: -5,89 %
Platz 2
Performance 1M: +16,23 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 3
Performance 1M: +13,85 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 4
Performance 1M: -5,71 %
Walmart
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 5
Performance 1M: +7,68 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 6
Performance 1M: +1,49 %
Enphase Energy
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 7
Performance 1M: -9,65 %
Edison
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 8
Performance 1M: +10,40 %
Lennox International
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 9
Performance 1M: -3,36 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 10
Performance 1M: +19,14 %
Allstate
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 11
Performance 1M: +11,38 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 12
Performance 1M: -8,94 %
Danaher
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 13
Performance 1M: +10,69 %
Humana
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 14
Performance 1M: +29,96 %
International Paper
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 15
Performance 1M: -6,85 %
Mettler Toledo International
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 16
Performance 1M: +9,90 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 17
Performance 1M: +2,91 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 18
Performance 1M: +6,29 %
EQT
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 19
Performance 1M: -13,10 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 20
Performance 1M: +18,25 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 21
Performance 1M: +6,02 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 22
Performance 1M: +1,09 %
Ceridian HCM Holding
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 23
Performance 1M: +15,15 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 24
Performance 1M: +4,31 %
Public Service Enterprise Group
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 25
Performance 1M: +1,04 %
Moderna
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 26
Performance 1M: -14,08 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 27
Performance 1M: -24,57 %
