Sartorius Vz. - Aktie mit schwachem Handelstag - 21.08.2025
Am heutigen Handelstag muss die Sartorius Vz. Aktie bisher Verluste von -3,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.
Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.
Sartorius Vz. Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.08.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von -3,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Sartorius Vz. mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,91 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +0,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sartorius Vz. -7,40 % verloren.
Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.
Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,89 %
|1 Monat
|-3,90 %
|3 Monate
|-13,91 %
|1 Jahr
|-16,28 %
Informationen zur Sartorius Vz. Aktie
Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,21 Mrd.EUR wert.
DAX trotzt Markttrends: Einziger stabiler Index inmitten globaler Verluste
Die Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX stabil bleibt, müssen andere Indizes Verluste hinnehmen. Unterschiedliche Faktoren beeinflussen die Stimmung der Anleger.
Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?
Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.