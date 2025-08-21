ASEAN LAW FORUM 2025 MARKIERT REGIONALEN MEILENSTEIN IN DER RECHTSREFORM UND ZUSAMMENARBEIT

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Heute wurde das historische erste

ASEAN Law Forum abgeschlossen, das vom 19. bis 21. August im Kuala Lumpur

Convention Centre (KLCC) stattfand. Das Forum war ein wesentlicher Schritt nach

vorn in der Verpflichtung der ASEAN zur Vertrauensbildung, zur Stärkung ihrer

Position auf der globalen Bühne und zur Hervorhebung der bedeutenden

Fortschritte, die unsere Region bei der Verbesserung der Rechtsreform gemacht

hat. In diesem Zusammenhang möchte die Abteilung für Rechtsangelegenheiten im

Ministerium des Premierministers dem Büro des Premierministers und dem

Außenministerium unsere höchste Anerkennung für die Unterstützung und Beratung

aussprechen, die zum Erfolg dieses Forums beigetragen haben.



Im Vorfeld des Forums und im Einklang mit der Vision der malaysischen Regierung,

die regionale Zusammenarbeit und Inklusivität zu stärken, wurde die Grundlage

durch bilaterale Kontakte mit den ASEAN-Mitgliedstaaten im Rahmen der ASEAN Tour

und des Kuala Lumpur Forum on International Arbitration im Jahr 2024 gelegt.





Das Forum brachte politische Entscheidungsträger, Juristen, Akademiker und

Interessenvertreter aus ASEAN und darüber hinaus zusammen. Unter dem Thema "

Förderung des Zugangs zur Justiz in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft:

Überbrückung der Rechtskooperation für inklusives Wachstum im digitalen

Zeitalter " haben wir kritische Bereiche wie Schiedsgerichtsbarkeit, Mediation,

Online-Sicherheit, grenzüberschreitende Insolvenz, Cyberkriminalität, Reformen

des Straf- und Handelsrechts, Wirtschaft und Menschenrechte sowie die

verantwortungsvolle Integration künstlicher Intelligenz in die Justizsysteme

behandelt.



Die Diskussionen und das dynamische Engagement unterstrichen unser gemeinsames

Bemühen, aufkommende Herausforderungen proaktiv anzugehen und zu lösen, um auf

nationaler und regionaler Ebene greifbare Vorteile zu erzielen und ein

kohärentes und vorhersehbares Umfeld für die Beilegung von Streitigkeiten zu

gewährleisten, das für die wirtschaftliche Stabilität in der Region und das

Vertrauen der Unternehmen unerlässlich ist.



Darüber hinaus befassten sich spezialisierte Panels mit wichtigen Themen wie

islamische Finanzen und Schiedsgerichtsbarkeit, Sportschiedsgerichtsbarkeit,

maritime Schiedsgerichtsbarkeit und ESG in Lieferketten. Diese konzentrierten

Sitzungen haben unser strategisches Engagement für gezielte, auf aktuelle und

künftige Bedürfnisse zugeschnittene Rechtsreformen verstärkt.



Das Forum endete mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung der

ASEAN-Rechtsminister zur Entwicklung der internationalen

Handelsschiedsgerichtsbarkeit und Mediation. Die Verabschiedung der Gemeinsamen

Erklärung wurde von YB Dato' Sri Azalina Othman Said, Ministerin im Prime

Minister's Department (Recht und institutionelle Reform), im Namen Malaysias

unterzeichnet und vom ehrenwerten Premierminister Malaysias, YAB Dato' Seri

Anwar bin Ibrahim, bezeugt.



Diese Verpflichtung spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, die Rechtsstandards

und die Zusammenarbeit innerhalb der ASEAN zu verbessern und die Grundlagen der

Rechtsstaatlichkeit, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die regionale

Einheit zu stärken. Diese Errungenschaft unterstreicht das Engagement Malaysias

für eine vorausschauende und praktische Rechtsreform, die auf Ergebnissen

beruht, die das ASEAN-Rechtssystem stärken.



Vor der Verabschiedung der Joint Statement begaben sich YB Dato' Sri Azalina

Othman und der stellvertretende Minister im Prime Minister's Department (Recht

und institutionelle Reform) YB M. Kula Segaran auf eine regionale Reise durch

die ASEAN-Mitgliedstaaten, um direkt mit den Justizministern und den Vertretern

ihrer nationalen Rechtsinstitutionen zu sprechen.



Diese Verpflichtungen und Diskussionen zielen darauf ab, die regionale

Zusammenarbeit bei der Entwicklung der internationalen

Handelsschiedsgerichtsbarkeit und Mediation durch die Unterstützung und den

Konsens der von Malaysia angeführten Joint Statement zu fördern.



