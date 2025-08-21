    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ASEAN LAW FORUM 2025 MARKIERT REGIONALEN MEILENSTEIN IN DER RECHTSREFORM UND ZUSAMMENARBEIT

    Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Heute wurde das historische erste
    ASEAN Law Forum abgeschlossen, das vom 19. bis 21. August im Kuala Lumpur
    Convention Centre (KLCC) stattfand. Das Forum war ein wesentlicher Schritt nach
    vorn in der Verpflichtung der ASEAN zur Vertrauensbildung, zur Stärkung ihrer
    Position auf der globalen Bühne und zur Hervorhebung der bedeutenden
    Fortschritte, die unsere Region bei der Verbesserung der Rechtsreform gemacht
    hat. In diesem Zusammenhang möchte die Abteilung für Rechtsangelegenheiten im
    Ministerium des Premierministers dem Büro des Premierministers und dem
    Außenministerium unsere höchste Anerkennung für die Unterstützung und Beratung
    aussprechen, die zum Erfolg dieses Forums beigetragen haben.

    Im Vorfeld des Forums und im Einklang mit der Vision der malaysischen Regierung,
    die regionale Zusammenarbeit und Inklusivität zu stärken, wurde die Grundlage
    durch bilaterale Kontakte mit den ASEAN-Mitgliedstaaten im Rahmen der ASEAN Tour
    und des Kuala Lumpur Forum on International Arbitration im Jahr 2024 gelegt.

    Das Forum brachte politische Entscheidungsträger, Juristen, Akademiker und
    Interessenvertreter aus ASEAN und darüber hinaus zusammen. Unter dem Thema "
    Förderung des Zugangs zur Justiz in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft:
    Überbrückung der Rechtskooperation für inklusives Wachstum im digitalen
    Zeitalter " haben wir kritische Bereiche wie Schiedsgerichtsbarkeit, Mediation,
    Online-Sicherheit, grenzüberschreitende Insolvenz, Cyberkriminalität, Reformen
    des Straf- und Handelsrechts, Wirtschaft und Menschenrechte sowie die
    verantwortungsvolle Integration künstlicher Intelligenz in die Justizsysteme
    behandelt.

    Die Diskussionen und das dynamische Engagement unterstrichen unser gemeinsames
    Bemühen, aufkommende Herausforderungen proaktiv anzugehen und zu lösen, um auf
    nationaler und regionaler Ebene greifbare Vorteile zu erzielen und ein
    kohärentes und vorhersehbares Umfeld für die Beilegung von Streitigkeiten zu
    gewährleisten, das für die wirtschaftliche Stabilität in der Region und das
    Vertrauen der Unternehmen unerlässlich ist.

    Darüber hinaus befassten sich spezialisierte Panels mit wichtigen Themen wie
    islamische Finanzen und Schiedsgerichtsbarkeit, Sportschiedsgerichtsbarkeit,
    maritime Schiedsgerichtsbarkeit und ESG in Lieferketten. Diese konzentrierten
    Sitzungen haben unser strategisches Engagement für gezielte, auf aktuelle und
    künftige Bedürfnisse zugeschnittene Rechtsreformen verstärkt.

    Das Forum endete mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung der
    ASEAN-Rechtsminister zur Entwicklung der internationalen
    Handelsschiedsgerichtsbarkeit und Mediation. Die Verabschiedung der Gemeinsamen
    Erklärung wurde von YB Dato' Sri Azalina Othman Said, Ministerin im Prime
    Minister's Department (Recht und institutionelle Reform), im Namen Malaysias
    unterzeichnet und vom ehrenwerten Premierminister Malaysias, YAB Dato' Seri
    Anwar bin Ibrahim, bezeugt.

    Diese Verpflichtung spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, die Rechtsstandards
    und die Zusammenarbeit innerhalb der ASEAN zu verbessern und die Grundlagen der
    Rechtsstaatlichkeit, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die regionale
    Einheit zu stärken. Diese Errungenschaft unterstreicht das Engagement Malaysias
    für eine vorausschauende und praktische Rechtsreform, die auf Ergebnissen
    beruht, die das ASEAN-Rechtssystem stärken.

    Vor der Verabschiedung der Joint Statement begaben sich YB Dato' Sri Azalina
    Othman und der stellvertretende Minister im Prime Minister's Department (Recht
    und institutionelle Reform) YB M. Kula Segaran auf eine regionale Reise durch
    die ASEAN-Mitgliedstaaten, um direkt mit den Justizministern und den Vertretern
    ihrer nationalen Rechtsinstitutionen zu sprechen.

    Diese Verpflichtungen und Diskussionen zielen darauf ab, die regionale
    Zusammenarbeit bei der Entwicklung der internationalen
    Handelsschiedsgerichtsbarkeit und Mediation durch die Unterstützung und den
    Konsens der von Malaysia angeführten Joint Statement zu fördern.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755563/ASEAN_Law_Forum_2025.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2755562/Legal_Affairs_Division_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/asean-law-forum-
    2025-markiert-regionalen-meilenstein-in-der-rechtsreform-und-zusammenarbeit-3025
    36165.html

    Pressekontakt:

    alf2025@bheuu.gov.my

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180613/6101790
    OTS: The Legal Affairs Division of the Prime Minister?s Department
    of Malaysia




