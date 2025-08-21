ASEAN LAW FORUM 2025 MARKIERT REGIONALEN MEILENSTEIN IN DER RECHTSREFORM UND ZUSAMMENARBEIT
Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Heute wurde das historische erste
ASEAN Law Forum abgeschlossen, das vom 19. bis 21. August im Kuala Lumpur
Convention Centre (KLCC) stattfand. Das Forum war ein wesentlicher Schritt nach
vorn in der Verpflichtung der ASEAN zur Vertrauensbildung, zur Stärkung ihrer
Position auf der globalen Bühne und zur Hervorhebung der bedeutenden
Fortschritte, die unsere Region bei der Verbesserung der Rechtsreform gemacht
hat. In diesem Zusammenhang möchte die Abteilung für Rechtsangelegenheiten im
Ministerium des Premierministers dem Büro des Premierministers und dem
Außenministerium unsere höchste Anerkennung für die Unterstützung und Beratung
aussprechen, die zum Erfolg dieses Forums beigetragen haben.
Im Vorfeld des Forums und im Einklang mit der Vision der malaysischen Regierung,
die regionale Zusammenarbeit und Inklusivität zu stärken, wurde die Grundlage
durch bilaterale Kontakte mit den ASEAN-Mitgliedstaaten im Rahmen der ASEAN Tour
und des Kuala Lumpur Forum on International Arbitration im Jahr 2024 gelegt.
ASEAN Law Forum abgeschlossen, das vom 19. bis 21. August im Kuala Lumpur
Convention Centre (KLCC) stattfand. Das Forum war ein wesentlicher Schritt nach
vorn in der Verpflichtung der ASEAN zur Vertrauensbildung, zur Stärkung ihrer
Position auf der globalen Bühne und zur Hervorhebung der bedeutenden
Fortschritte, die unsere Region bei der Verbesserung der Rechtsreform gemacht
hat. In diesem Zusammenhang möchte die Abteilung für Rechtsangelegenheiten im
Ministerium des Premierministers dem Büro des Premierministers und dem
Außenministerium unsere höchste Anerkennung für die Unterstützung und Beratung
aussprechen, die zum Erfolg dieses Forums beigetragen haben.
Im Vorfeld des Forums und im Einklang mit der Vision der malaysischen Regierung,
die regionale Zusammenarbeit und Inklusivität zu stärken, wurde die Grundlage
durch bilaterale Kontakte mit den ASEAN-Mitgliedstaaten im Rahmen der ASEAN Tour
und des Kuala Lumpur Forum on International Arbitration im Jahr 2024 gelegt.
Das Forum brachte politische Entscheidungsträger, Juristen, Akademiker und
Interessenvertreter aus ASEAN und darüber hinaus zusammen. Unter dem Thema "
Förderung des Zugangs zur Justiz in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft:
Überbrückung der Rechtskooperation für inklusives Wachstum im digitalen
Zeitalter " haben wir kritische Bereiche wie Schiedsgerichtsbarkeit, Mediation,
Online-Sicherheit, grenzüberschreitende Insolvenz, Cyberkriminalität, Reformen
des Straf- und Handelsrechts, Wirtschaft und Menschenrechte sowie die
verantwortungsvolle Integration künstlicher Intelligenz in die Justizsysteme
behandelt.
Die Diskussionen und das dynamische Engagement unterstrichen unser gemeinsames
Bemühen, aufkommende Herausforderungen proaktiv anzugehen und zu lösen, um auf
nationaler und regionaler Ebene greifbare Vorteile zu erzielen und ein
kohärentes und vorhersehbares Umfeld für die Beilegung von Streitigkeiten zu
gewährleisten, das für die wirtschaftliche Stabilität in der Region und das
Vertrauen der Unternehmen unerlässlich ist.
Darüber hinaus befassten sich spezialisierte Panels mit wichtigen Themen wie
islamische Finanzen und Schiedsgerichtsbarkeit, Sportschiedsgerichtsbarkeit,
maritime Schiedsgerichtsbarkeit und ESG in Lieferketten. Diese konzentrierten
Sitzungen haben unser strategisches Engagement für gezielte, auf aktuelle und
künftige Bedürfnisse zugeschnittene Rechtsreformen verstärkt.
Das Forum endete mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung der
ASEAN-Rechtsminister zur Entwicklung der internationalen
Handelsschiedsgerichtsbarkeit und Mediation. Die Verabschiedung der Gemeinsamen
Erklärung wurde von YB Dato' Sri Azalina Othman Said, Ministerin im Prime
Minister's Department (Recht und institutionelle Reform), im Namen Malaysias
unterzeichnet und vom ehrenwerten Premierminister Malaysias, YAB Dato' Seri
Anwar bin Ibrahim, bezeugt.
Diese Verpflichtung spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, die Rechtsstandards
und die Zusammenarbeit innerhalb der ASEAN zu verbessern und die Grundlagen der
Rechtsstaatlichkeit, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die regionale
Einheit zu stärken. Diese Errungenschaft unterstreicht das Engagement Malaysias
für eine vorausschauende und praktische Rechtsreform, die auf Ergebnissen
beruht, die das ASEAN-Rechtssystem stärken.
Vor der Verabschiedung der Joint Statement begaben sich YB Dato' Sri Azalina
Othman und der stellvertretende Minister im Prime Minister's Department (Recht
und institutionelle Reform) YB M. Kula Segaran auf eine regionale Reise durch
die ASEAN-Mitgliedstaaten, um direkt mit den Justizministern und den Vertretern
ihrer nationalen Rechtsinstitutionen zu sprechen.
Diese Verpflichtungen und Diskussionen zielen darauf ab, die regionale
Zusammenarbeit bei der Entwicklung der internationalen
Handelsschiedsgerichtsbarkeit und Mediation durch die Unterstützung und den
Konsens der von Malaysia angeführten Joint Statement zu fördern.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755563/ASEAN_Law_Forum_2025.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2755562/Legal_Affairs_Division_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/asean-law-forum-
2025-markiert-regionalen-meilenstein-in-der-rechtsreform-und-zusammenarbeit-3025
36165.html
Pressekontakt:
alf2025@bheuu.gov.my
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180613/6101790
OTS: The Legal Affairs Division of the Prime Minister?s Department
of Malaysia
Interessenvertreter aus ASEAN und darüber hinaus zusammen. Unter dem Thema "
Förderung des Zugangs zur Justiz in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft:
Überbrückung der Rechtskooperation für inklusives Wachstum im digitalen
Zeitalter " haben wir kritische Bereiche wie Schiedsgerichtsbarkeit, Mediation,
Online-Sicherheit, grenzüberschreitende Insolvenz, Cyberkriminalität, Reformen
des Straf- und Handelsrechts, Wirtschaft und Menschenrechte sowie die
verantwortungsvolle Integration künstlicher Intelligenz in die Justizsysteme
behandelt.
Die Diskussionen und das dynamische Engagement unterstrichen unser gemeinsames
Bemühen, aufkommende Herausforderungen proaktiv anzugehen und zu lösen, um auf
nationaler und regionaler Ebene greifbare Vorteile zu erzielen und ein
kohärentes und vorhersehbares Umfeld für die Beilegung von Streitigkeiten zu
gewährleisten, das für die wirtschaftliche Stabilität in der Region und das
Vertrauen der Unternehmen unerlässlich ist.
Darüber hinaus befassten sich spezialisierte Panels mit wichtigen Themen wie
islamische Finanzen und Schiedsgerichtsbarkeit, Sportschiedsgerichtsbarkeit,
maritime Schiedsgerichtsbarkeit und ESG in Lieferketten. Diese konzentrierten
Sitzungen haben unser strategisches Engagement für gezielte, auf aktuelle und
künftige Bedürfnisse zugeschnittene Rechtsreformen verstärkt.
Das Forum endete mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung der
ASEAN-Rechtsminister zur Entwicklung der internationalen
Handelsschiedsgerichtsbarkeit und Mediation. Die Verabschiedung der Gemeinsamen
Erklärung wurde von YB Dato' Sri Azalina Othman Said, Ministerin im Prime
Minister's Department (Recht und institutionelle Reform), im Namen Malaysias
unterzeichnet und vom ehrenwerten Premierminister Malaysias, YAB Dato' Seri
Anwar bin Ibrahim, bezeugt.
Diese Verpflichtung spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, die Rechtsstandards
und die Zusammenarbeit innerhalb der ASEAN zu verbessern und die Grundlagen der
Rechtsstaatlichkeit, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die regionale
Einheit zu stärken. Diese Errungenschaft unterstreicht das Engagement Malaysias
für eine vorausschauende und praktische Rechtsreform, die auf Ergebnissen
beruht, die das ASEAN-Rechtssystem stärken.
Vor der Verabschiedung der Joint Statement begaben sich YB Dato' Sri Azalina
Othman und der stellvertretende Minister im Prime Minister's Department (Recht
und institutionelle Reform) YB M. Kula Segaran auf eine regionale Reise durch
die ASEAN-Mitgliedstaaten, um direkt mit den Justizministern und den Vertretern
ihrer nationalen Rechtsinstitutionen zu sprechen.
Diese Verpflichtungen und Diskussionen zielen darauf ab, die regionale
Zusammenarbeit bei der Entwicklung der internationalen
Handelsschiedsgerichtsbarkeit und Mediation durch die Unterstützung und den
Konsens der von Malaysia angeführten Joint Statement zu fördern.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755563/ASEAN_Law_Forum_2025.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2755562/Legal_Affairs_Division_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/asean-law-forum-
2025-markiert-regionalen-meilenstein-in-der-rechtsreform-und-zusammenarbeit-3025
36165.html
Pressekontakt:
alf2025@bheuu.gov.my
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180613/6101790
OTS: The Legal Affairs Division of the Prime Minister?s Department
of Malaysia
Autor folgen