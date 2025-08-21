Zoomlion liefert die weltweit höchste Hubarbeitsbühne mit geradem Ausleger von 82,3 Metern ins Vereinigte Königreich und stellt damit einen neuen Rekord in Europa auf

Die ZT82J wurde von Hire Safe Solutions, einem der führenden Unternehmen des Vereinigten Königreichs für die Vermietung von Arbeitsbühnen, beschafft. Das Unternehmen, das für seine strengen Sicherheitsstandards und fortschrittliche Ausrüstung bekannt ist, hat vor kurzem das Modell ZT72J von Zoomlion übernommen und damit innerhalb von zwei Monaten zum zweiten Mal eine ultrahohe Hubarbeitsbühne von Zoomlion erworben. Diese Entscheidung spiegelt das Vertrauen wider, das die globalen Partner in die Qualität, die Komponenten und den Service von Zoomlion setzen, die sich konsequent an den Erwartungen der Kunden weltweit orientieren.

LONDON, 21. August 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") hat seine rekordverdächtige Hubarbeitsbühne ZT82J mit geradem Ausleger an den Hafen von Bristol im Vereinigten Königreich ausgeliefert. Mit einer Arbeitshöhe von 82,3 Metern setzt die ZT82J neue Maßstäbe für den europäischen Markt und bietet fortschrittliche Arbeitslösungen aus der Luft für Energie- sowie Infrastrukturprojekte in der gesamten Region.

Als Zoomlions neuester Durchbruch nach den 68- und 72-Meter-Modellen definiert die ZT82J den weltweiten Höhenrekord für Hubarbeitsbühnen mit geradem Ausleger neu. Sie bietet eine maximale Reichweite von 34,1 Metern und ist für die Herausforderungen der Branche in Baubereichen wie große Spannweiten, komplexe Arbeitsbedingungen, präzise Positionierung sowie begrenztem Raum geeignet. Die ZT82J verfügt über das von Zoomlion entwickelte polygonale Auslegerdesign, welches das Gewicht reduziert und gleichzeitig die Steifigkeit verbessert, die seitliche Verformung minimiert sowie die Stabilität erhöht. Er kombiniert Geländegängigkeit mit Manövrierfähigkeit auf engstem Raum, während 21 fortschrittliche Sicherheitstechnologien für eine Echtzeitüberwachung sorgen, die den Betrieb sicherer und effizienter macht.

Mit der Einführung von Maschinen, die in einer Höhe von mehr als 80 Metern eingesetzt werden können, hat Zoomlion eine entscheidende Lücke auf dem globalen Markt für Hubarbeitsbühnen geschlossen. Die ZT82J bietet eine neue Lösung für anspruchsvolle Projekte in ganz Europa, bei denen Effizienz und Sicherheit an erster Stelle stehen. Zoomlions Portfolio an intelligenten Zugangsgeräten reicht nun von 6 bis 95 Metern und stellt damit das umfassendste Angebot der Branche dar. Die Maschinen des Unternehmens werden in mehr als 100 Ländern eingesetzt und haben zahlreiche nationale sowie regionale Höhenrekorde aufgestellt, was den kontinuierlichen Beitrag des Unternehmens zur Förderung der globalen Bau- und Industrieeffizienz widerspiegelt.

Die ZT82J ist bekannt für ihre Kombination aus modernster Technologie und robustem Design, die Kunden ein neues Maß an Sicherheit, Leistung sowie Zuverlässigkeit bietet. Die Lieferung ist ein weiterer Beweis für Zoomlions Einsatz, die Industriestandards anzuheben sowie die Entwicklung der europäischen Infrastruktur und Energieversorgung mit größerer Effizienz sowie Sicherheit zu unterstützen.

