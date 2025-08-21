JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen und trotz angehobener Jahresumsatzprognose von 130 auf 127 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar seien die Umsätze des Einzelhändlers im zweiten Quartal stark gewesen und in allen Segmenten gesteigert worden, doch die kurzfristige Margendynamik sei durchwachsen, schrieb Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den Gewinnrückgang je Aktie aufgrund von Gegenwind wegen Versicherungsansprüchen./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,49 % und einem Kurs von 97,96USD auf NYSE (21. August 2025, 23:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Christopher Horvers

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 127

Kursziel alt: 130

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

