Angelalign Technology bestreitet Patentverletzung und kündigt energische Verteidigung an
San Clemente, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Angelalign Technology Inc.
(6699.HK) ("Angel") weist die Vorwürfe der Patentverletzung durch Align
Technology Inc. (ALGN) entschieden zurück und verspricht eine energische
Verteidigung.
"Angel verfügt über eine mehr als 20-jährige Tradition klinisch orientierter
Innovationen. Die Vorwürfe unseres Mitbewerbers bezüglich Patentverletzungen
sind unseriös und völlig unbegründet", so Rich Hirschland, Chief Commercial
Officer und SVP von Angel. "Angel hat seit seiner Gründung stark in die
Einhaltung von Patenten investiert. Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem
Fall obsiegen werden."
Angel ist seit vielen Jahren stolzer Innovationsführer im Bereich der
transparenten Ausrichtgeräte. Zu den innovativen Produkten zählen der
preisgekrönte angelButton(TM), der angelHook, das
A6-Unterkiefer-Protrusionssystem (das nun sein zehnjähriges Jubiläum feiert),
das angelKid-System und das Intelligent Root System. Das Unternehmen hat sich
verpflichtet, einen fairen und gesunden Wettbewerb auf dem Markt zu fördern, von
dem Ärzte und ihre Patienten profitieren.
Die Produkte von Angel erzielen regelmäßig hohe Zufriedenheitswerte bei Ärzten.
Sein flexibles Fertigungssystem wird ebenfalls vielfach dafür gelobt, dass es
komplexe klinische Ideen in praktikable Lösungen umsetzt. Diese Innovationen,
die von einer Unternehmenskultur getragen werden, die Wert auf einen guten
Umgang mit Mitarbeitern und Kunden legt, haben zu einem beeindruckenden
weltweiten Wachstum von Angel geführt, das sich voraussichtlich fortsetzen wird.
"Wir gehen davon aus, dass unser Wachstum durch die Rechtsstreitigkeiten nicht
wesentlich beeinträchtigt wird", sagte Hirschland. "Wir freuen uns darauf, die
Gerichtsverfahren zu nutzen, um die Erfolgsgeschichte von Angel zu erzählen und
weltweit mehr Kunden für Angel zu gewinnen."
Informationen zur Angelalign Technology Inc. Angelalign Technology Inc. wurde
2003 gegründet und hat bereits 1,5 Millionen Menschen ein strahlendes Lächeln
geschenkt. Das Unternehmen bietet digitale, technologiebasierte Produkte und
Dienstleistungen im Bereich der transparenten Zahnspangen an, die den
Anforderungen von Zahnärzten und Patienten weltweit gerecht werden. Die
innovativen Produkte und technischen Dienstleistungen des Unternehmens haben es
zu einem führenden Anbieter in der Kieferorthopädie-Branche gemacht. Im Jahr
2021 wurde Angelalign Technology an der Börse von Hongkong notiert. Im Jahr 2023
startete das Unternehmen seine globale Expansionsstrategie, so dass seine
Produkte und Dienstleistungen nun in über 50 Ländern und Regionen angeboten
werden. Erfahren Sie mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4492587-1&h=
1648421100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4492587
-1%26h%3D1891212300%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fangelaligner.com%252F%26a%3Dangelal
igner.com&a=angelaligner.com .
mailto:sue.kolb@angelaligner.com
Medienkontakt:
Sue Kolb
sue.kolb@angelaligner.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=YU8oj_0_CGs
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2754775/Angel_Aligner_aligners.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2277102/Angel_Aligner_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/angelalign-technology-bestreite
t-patentverletzung-und-kundigt-energische-verteidigung-an-302536234.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180614/6101797
OTS: Angel Aligner
