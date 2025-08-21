Angelalign Technology bestreitet Patentverletzung und kündigt energische Verteidigung an

San Clemente, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Angelalign Technology Inc.

(6699.HK) ("Angel") weist die Vorwürfe der Patentverletzung durch Align

Technology Inc. (ALGN) entschieden zurück und verspricht eine energische

Verteidigung.



"Angel verfügt über eine mehr als 20-jährige Tradition klinisch orientierter

Innovationen. Die Vorwürfe unseres Mitbewerbers bezüglich Patentverletzungen

sind unseriös und völlig unbegründet", so Rich Hirschland, Chief Commercial

Officer und SVP von Angel. "Angel hat seit seiner Gründung stark in die

Einhaltung von Patenten investiert. Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem

Fall obsiegen werden."





Angel ist seit vielen Jahren stolzer Innovationsführer im Bereich der

transparenten Ausrichtgeräte. Zu den innovativen Produkten zählen der

preisgekrönte angelButton(TM), der angelHook, das

A6-Unterkiefer-Protrusionssystem (das nun sein zehnjähriges Jubiläum feiert),

das angelKid-System und das Intelligent Root System. Das Unternehmen hat sich

verpflichtet, einen fairen und gesunden Wettbewerb auf dem Markt zu fördern, von

dem Ärzte und ihre Patienten profitieren.



Die Produkte von Angel erzielen regelmäßig hohe Zufriedenheitswerte bei Ärzten.

Sein flexibles Fertigungssystem wird ebenfalls vielfach dafür gelobt, dass es

komplexe klinische Ideen in praktikable Lösungen umsetzt. Diese Innovationen,

die von einer Unternehmenskultur getragen werden, die Wert auf einen guten

Umgang mit Mitarbeitern und Kunden legt, haben zu einem beeindruckenden

weltweiten Wachstum von Angel geführt, das sich voraussichtlich fortsetzen wird.



"Wir gehen davon aus, dass unser Wachstum durch die Rechtsstreitigkeiten nicht

wesentlich beeinträchtigt wird", sagte Hirschland. "Wir freuen uns darauf, die

Gerichtsverfahren zu nutzen, um die Erfolgsgeschichte von Angel zu erzählen und

weltweit mehr Kunden für Angel zu gewinnen."



Informationen zur Angelalign Technology Inc. Angelalign Technology Inc. wurde

2003 gegründet und hat bereits 1,5 Millionen Menschen ein strahlendes Lächeln

geschenkt. Das Unternehmen bietet digitale, technologiebasierte Produkte und

Dienstleistungen im Bereich der transparenten Zahnspangen an, die den

Anforderungen von Zahnärzten und Patienten weltweit gerecht werden. Die

innovativen Produkte und technischen Dienstleistungen des Unternehmens haben es

zu einem führenden Anbieter in der Kieferorthopädie-Branche gemacht. Im Jahr

2021 wurde Angelalign Technology an der Börse von Hongkong notiert. Im Jahr 2023

startete das Unternehmen seine globale Expansionsstrategie, so dass seine

Produkte und Dienstleistungen nun in über 50 Ländern und Regionen angeboten

werden. Erfahren Sie mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4492587-1&h=

1648421100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4492587

-1%26h%3D1891212300%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fangelaligner.com%252F%26a%3Dangelal

igner.com&a=angelaligner.com .



