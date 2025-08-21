Angelalign Technology bestreitet Patentverletzung und kündigt energische Verteidigung an

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    San Clemente, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Angelalign Technology Inc.
    (6699.HK) ("Angel") weist die Vorwürfe der Patentverletzung durch Align
    Technology Inc. (ALGN) entschieden zurück und verspricht eine energische
    Verteidigung.

    "Angel verfügt über eine mehr als 20-jährige Tradition klinisch orientierter
    Innovationen. Die Vorwürfe unseres Mitbewerbers bezüglich Patentverletzungen
    sind unseriös und völlig unbegründet", so Rich Hirschland, Chief Commercial
    Officer und SVP von Angel. "Angel hat seit seiner Gründung stark in die
    Einhaltung von Patenten investiert. Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem
    Fall obsiegen werden."

    Angel ist seit vielen Jahren stolzer Innovationsführer im Bereich der
    transparenten Ausrichtgeräte. Zu den innovativen Produkten zählen der
    preisgekrönte angelButton(TM), der angelHook, das
    A6-Unterkiefer-Protrusionssystem (das nun sein zehnjähriges Jubiläum feiert),
    das angelKid-System und das Intelligent Root System. Das Unternehmen hat sich
    verpflichtet, einen fairen und gesunden Wettbewerb auf dem Markt zu fördern, von
    dem Ärzte und ihre Patienten profitieren.

    Die Produkte von Angel erzielen regelmäßig hohe Zufriedenheitswerte bei Ärzten.
    Sein flexibles Fertigungssystem wird ebenfalls vielfach dafür gelobt, dass es
    komplexe klinische Ideen in praktikable Lösungen umsetzt. Diese Innovationen,
    die von einer Unternehmenskultur getragen werden, die Wert auf einen guten
    Umgang mit Mitarbeitern und Kunden legt, haben zu einem beeindruckenden
    weltweiten Wachstum von Angel geführt, das sich voraussichtlich fortsetzen wird.

    "Wir gehen davon aus, dass unser Wachstum durch die Rechtsstreitigkeiten nicht
    wesentlich beeinträchtigt wird", sagte Hirschland. "Wir freuen uns darauf, die
    Gerichtsverfahren zu nutzen, um die Erfolgsgeschichte von Angel zu erzählen und
    weltweit mehr Kunden für Angel zu gewinnen."

    Informationen zur Angelalign Technology Inc. Angelalign Technology Inc. wurde
    2003 gegründet und hat bereits 1,5 Millionen Menschen ein strahlendes Lächeln
    geschenkt. Das Unternehmen bietet digitale, technologiebasierte Produkte und
    Dienstleistungen im Bereich der transparenten Zahnspangen an, die den
    Anforderungen von Zahnärzten und Patienten weltweit gerecht werden. Die
    innovativen Produkte und technischen Dienstleistungen des Unternehmens haben es
    zu einem führenden Anbieter in der Kieferorthopädie-Branche gemacht. Im Jahr
    2021 wurde Angelalign Technology an der Börse von Hongkong notiert. Im Jahr 2023
    startete das Unternehmen seine globale Expansionsstrategie, so dass seine
    Produkte und Dienstleistungen nun in über 50 Ländern und Regionen angeboten
    werden. Erfahren Sie mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4492587-1&h=
    1648421100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4492587
    -1%26h%3D1891212300%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fangelaligner.com%252F%26a%3Dangelal
    igner.com&a=angelaligner.com .

    mailto:sue.kolb@angelaligner.com

    Medienkontakt:

    Sue Kolb
    sue.kolb@angelaligner.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=YU8oj_0_CGs
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2754775/Angel_Aligner_aligners.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2277102/Angel_Aligner_Logo.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/angelalign-technology-bestreite
    t-patentverletzung-und-kundigt-energische-verteidigung-an-302536234.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180614/6101797
    OTS: Angel Aligner




