    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Augsburger Allgemeine' zu Debatte/Praxisgebühr

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontaktgebühr wird als unsozial kritisiert.
    • Benachteiligung kranker Menschen steht im Fokus.
    • Dringende Arztbesuche könnten ebenfalls betroffen sein.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Debatte/Praxisgebühr:

    Der Vorschlag erntet einige Kritik - und das ist kein Wunder. Eine solche Kontaktgebühr ist unsozial und benachteiligt kranke Menschen. Hinzu kommt: Selbst wenn unnötige Arztbesuche zum Teil verhindert werden könnten, träfe das auch auf dringend nötige zu - vor allem bei Menschen, die knapp bei Kasse sind./yyzz/DP/mis



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu Debatte/Praxisgebühr "Augsburger Allgemeine" zu Debatte/Praxisgebühr: Der Vorschlag erntet einige Kritik - und das ist kein Wunder. Eine solche Kontaktgebühr ist unsozial und benachteiligt kranke Menschen. Hinzu kommt: Selbst wenn unnötige Arztbesuche zum Teil …