    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zu deutsche Soldaten/Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Friedenstruppe für Ukraine ungewiss, keine Klarheit.
    • Putins Taktik: Verzögern und Forderungen stellen.
    • Ukraine braucht starke Armee für zukünftige Sicherheit.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu deutsche Soldaten/Ukraine:

    Noch ist überhaupt nicht erkennbar, ob es je zum Einsatz einer Friedenstruppe für die Ukraine kommt, ob es die von Trump hinausposaunten Treffen überhaupt gibt: Putins Reaktion auf den Mega-Gipfel im Weißen Haus ist die übliche - Verzögern, Forderungen stellen, auf Zeit spielen. Klar aber ist: Sollte der Krieg eingefroren werden, braucht die Ukraine Sicherheit davor, dass Putins Russland nach einer Pause einfach weitermacht und erneut angreift. Dazu gehört vor allem eine eigene, nach wie vor starke Armee des attackierten Landes. Die wird es ohne weiteres westliches Engagement kaum geben./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

