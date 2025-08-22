    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu Trumps Einflussnahme auf Chipbranche

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumps Leute verhandeln mit Intel über Beteiligung.
    • Weitere Gespräche mit Globalfoundries und Micron geplant.
    • Trumps Einfluss könnte Innovation und Gewinne bremsen.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trumps Einflussnahme auf Chipbranche:

    Mit dem schwer angeschlagenen amerikanischen Chipproduzenten Intel verhandeln Trumps Leute bereits. Bei dem verlustreichen ehemaligen Weltmarktführer will sich die US-Regierung mit zehn Prozent beteiligen. Bei anderen Subventionsempfängern wie Globalfoundries, Micron, Texas Instruments, TSMC und Samsung dürften die Beamten bald vorstellig werden. Wenn Trump seine Pläne verwirklicht, entstehen volkseigene Chiphersteller, in der DDR einst bekannt als "VEB Halbleiter". Donald Trump wird künftig mitreden in den Vorstandsetagen. Das wird die Unternehmen lähmen, die Gewinne werden sinken, der technische Fortschritt wird gebremst. Es stehen Trumps eigene Interessen im Vordergrund - und nicht mehr Innovationen, Marktanteile und Margen./yyzz/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zu Trumps Einflussnahme auf Chipbranche "Handelsblatt" zu Trumps Einflussnahme auf Chipbranche: Mit dem schwer angeschlagenen amerikanischen Chipproduzenten Intel verhandeln Trumps Leute bereits. Bei dem verlustreichen ehemaligen Weltmarktführer will sich die US-Regierung mit zehn …