    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bauarbeiten im Frankfurter Hauptbahnhof - Umleitungen nötig

    Für Sie zusammengefasst
    • Bauarbeiten am Frankfurter Hauptbahnhof starten heute.
    • Einschränkungen: Gleisänderungen und Umleitungen nötig.
    • Über 8 Millionen Euro für Infrastrukturinvestitionen.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen Bauarbeiten am Frankfurter Hauptbahnhof müssen sich Fahrgäste ab heute (22. August) auf Einschränkungen des Zugverkehrs einstellen. An mehreren Stellen werden unter anderem Weichen, Schienen und Schwellen erneuert, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

    Die Arbeiten erfolgen gebündelt an den sechs Wochenenden zwischen 22. August und 28. September (von Freitag 21.00 Uhr bis Montag 5.00 Uhr) sowie nachts jeweils zwischen 22.00 und 5.00 Uhr. Dies soll die Auswirkungen so gering wie möglich halten.

    Während der Arbeiten werde der Zugang zu den Bahnsteigen 14/15 sowie 16/17 nicht möglich sein. Die Bahn kündigte Gleisänderungen, Umleitungen und Änderungen im Zugverkehr an. Dies betreffe mehrere Linien der Hessischen Landesbahn (HLB) von und nach Mittel- und Nordhessen.

    Betroffen sind auch einzelne Fernverkehrszüge, wie die Bahn mitteilt. Sie halten nicht am Hauptbahnhof, sondern in Frankfurt-Süd oder Frankfurt-West oder enden bereits in Bad Nauheim. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren.

    Insgesamt würden mehr als acht Millionen Euro in die Infrastruktur des Hauptbahnhofs investiert, teilt die Bahn mit. Eingesetzt werden Groß- und Spezialmaschinen, darunter eine Weichenstopfmaschine./isa/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bauarbeiten im Frankfurter Hauptbahnhof - Umleitungen nötig Wegen Bauarbeiten am Frankfurter Hauptbahnhof müssen sich Fahrgäste ab heute (22. August) auf Einschränkungen des Zugverkehrs einstellen. An mehreren Stellen werden unter anderem Weichen, Schienen und Schwellen erneuert, wie die Deutsche Bahn …