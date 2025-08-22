Sachsen-Anhalt
Abgeordnete debattieren über Zukunft der Intel-Fläche
- Landtag Sachsen-Anhalt berät Intel-Fläche Zukunft.
- Intel kippt Ansiedlungspläne in Magdeburg.
- High-Tech-Park-Gesellschaft könnte Fläche erwerben.
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Freitag über die Zukunft der Intel -Fläche. Nachdem der US-Chiphersteller seine Ansiedlungspläne in Magdeburg gekippt hat, ist eine Debatte darüber entbrannt, wie es mit dem Grundstück weitergeht. Eine Option ist, dass die vom Land initiierte High-Tech-Park-Gesellschaft die Fläche erwirbt und vermarktet. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Debatten zur Wärmeplanung und zu einer möglichen Wehrpflicht./cki/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 23,50 auf Nasdaq (22. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +5,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 88,61 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -10,64 %/+6,38 % bedeutet.
