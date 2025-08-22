    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Sachsen-Anhalt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Abgeordnete debattieren über Zukunft der Intel-Fläche

    Für Sie zusammengefasst
    • Landtag Sachsen-Anhalt berät Intel-Fläche Zukunft.
    • Intel kippt Ansiedlungspläne in Magdeburg.
    • High-Tech-Park-Gesellschaft könnte Fläche erwerben.
    Sachsen-Anhalt - Abgeordnete debattieren über Zukunft der Intel-Fläche
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Freitag über die Zukunft der Intel -Fläche. Nachdem der US-Chiphersteller seine Ansiedlungspläne in Magdeburg gekippt hat, ist eine Debatte darüber entbrannt, wie es mit dem Grundstück weitergeht. Eine Option ist, dass die vom Land initiierte High-Tech-Park-Gesellschaft die Fläche erwirbt und vermarktet. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Debatten zur Wärmeplanung und zu einer möglichen Wehrpflicht./cki/DP/mis

    Intel

    -0,17 %
    +5,68 %
    +0,43 %
    +10,20 %
    +11,14 %
    -33,03 %
    -52,23 %
    -13,98 %
    -50,18 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Intel Corporation!
    Long
    21,99€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    24,94€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 23,50 auf Nasdaq (22. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +5,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 88,61 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -10,64 %/+6,38 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sachsen-Anhalt Abgeordnete debattieren über Zukunft der Intel-Fläche Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Freitag über die Zukunft der Intel -Fläche. Nachdem der US-Chiphersteller seine Ansiedlungspläne in Magdeburg gekippt hat, ist eine Debatte darüber entbrannt, wie es mit dem Grundstück weitergeht. Eine Option …