Trump spricht vor Nationalgardisten auf Polizeigelände

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in Washington Polizisten und Soldaten besucht - allerdings auf einem Polizeigelände statt auf den Straßen der Stadt. Zuvor hatte ein US-Radiomoderator berichtet, Trump habe ihm gesagt, dass er mit den Strafverfolgungsbehörden von Washington und dem Militär auf Patrouille gehen werde. Stattdessen hielt der Präsident dann aber auf dem Polizeigelände eine Rede.

Trump sagte mit Blick auf die Sicherheitslage in Washington: "Ich fühle mich jetzt sehr sicher." Er hatte die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt einzudämmen. Zudem hatte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle gestellt.