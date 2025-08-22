Umfrage
Mehr als jeder Vierte hat ein E-Bike
- E-Bike-Besitz in Deutschland steigt auf 28 Prozent.
- Besonders hohe Quote bei 30- bis 39-Jährigen.
- Mehrheit der Besitzer will günstigere Ladezeiten nutzen.
BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als jeder Vierte in Deutschland besitzt laut einer Umfrage ein E-Bike oder Pedelec. In den vergangenen fünf Jahren habe sich der Wert von 15 auf nun 28 Prozent nahezu verdoppelt, geht aus einer vom Energieversorger Eon veröffentlichten Umfrage hervor. Im Vergleich zum Vorjahr gab es demnach ein Plus von gut drei Prozentpunkten. Für die Erhebung seien von Ende Juni bis Mitte Juli bis zu 30.000 Menschen online befragt worden.
Besonders bei den 30- bis 39-Jährigen sei die Steigerung innerhalb eines Jahres überdurchschnittlich ausgefallen - von 19,3 auf 23,2 Prozent. Der Umfrage zufolge ist die E-Bike-Quote vor allem in Niedersachsen (34,9 Prozent), Nordrhein-Westfalen (30,4) und Bayern (30,1 Prozent) hoch.
Wie viele E-Bikes gibt es bundesweit?
Die Autoren der Umfrage rechnen nach eigenen Angaben vorerst nicht mit einem Abebben des E-Bike-Booms. Demnach planen sechs Prozent der Menschen in Deutschland eigenen Angaben zufolge, in den nächsten zwölf Monaten ein E-Bike oder Pedelec zu kaufen. Laut früheren Angaben des Zweirad-Industrieverbandes ist der Bestand von E-Bikes in Deutschland im vergangenen Jahr auf 15,7 Millionen Stück angewachsen.
Für den Auftraggeber der Umfrage besonders interessant: Die Mehrheit der Besitzer wäre bereit, ihr Elektrofahrrad zu bestimmten Tageszeiten zu laden, wenn sie dadurch von günstigen Strompreisen profitieren könnten. "Nach unseren Berechnungen ergäbe sich dadurch jährlich eine potenziell verschiebbare Energiemenge in Höhe von rund 118 Gigawattstunden, das entspricht etwa dem Stromverbrauch einer Kleinstadt", teilte Eon weiter mit./cht/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bike24 Holding Aktie
Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,95 % und einem Kurs von 3,00 auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bike24 Holding Aktie um -9,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Bike24 Holding bezifferte sich zuletzt auf 132,50 Mio..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000Euro was eine Bandbreite von -33,33 %/-33,33 % bedeutet.
Beschleunigtes Umsatzwachstum von 25 %, Ergebnis nach Steuern im positiven Bereich und starker Ausblick für Q3! Der ein oder andere User hier hatte bereits von Insolvenz geredet, aber die dürfte nun in weite Ferne gerückt sein. Ich werde weiter aufstocken.
Auch wenn ich die Ergebnisverbesserung des vierten Quartals durchaus positiv sehe, so bleibt doch weiterhin ein deutlicher Verlust stehen.
Die Formulierungen der Unternehmensbekanntmachungen sind definitiv irreführend, denn es wird eine nach wie vor nicht vorhandene Profitabilität vorgetäuscht und sogar noch von einer weiteren Verbesserung dieser gesprochen.
Für die hohen vorhandenen Schulden fallen nun einmal Zinskosten an und diese einfach herauszurechnen ist schon dreist und das Ergebnis wird sogar noch um weitere Kosten "bereinigt".
Entscheidend ist doch nur, was unter dem Strich herauskommt und das reicht weiterhin noch nicht einmal für die Zinszahlungen.
Mag ja sein, dass Bike24 in diesem Jahr endlich die Kurve bekommt und somit die immense Schuldenlast stemmen kann, aber das müssten sie erst einmal beweisen.
Die Verlängerung der Kreditvereinbarungen bis 2027 ist erst einmal positiv, aber es stellt sich doch die Frage, warum die Gläubiger diese überhaupt eingegangen sind.
Ich denke, weil sie ganz genau wissen, dass Bike24 ansonsten sofort insolvent wäre und sie den Großteil ihrer Kredite abschreiben müssten. So wurde das Problem erst einmal verschoben und vielleicht verbessert sich die finanzielle Lage ja bis dahin.
Weiterhin sehe ich hier aber mittelfristig die Gefahr eines StaRUG Verfahrens.
Die Aktie ist für kurzfristiges Zocken sicherlich geeignet, aber für langfristige Investoren halte ich andere Aktiengesellschaften vom Chance-Risiko-Verhältnis für deutlich interessanter.