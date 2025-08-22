Aurania schliesst überzeichnete Privatplatzierung ab

NICHT ZUR VERBREITUNG AN NACHRICHTENDIENSTE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, Ontario, 21. August 2025 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high- ... -) („Aurania” oder das „Unternehmen”) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 1. August 2025 und 5. August 2025 eine überzeichnete nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung (das „Angebot”) abgeschlossen hat. Durch die Ausgabe von 15.886.298 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit wurde ein Bruttoerlös von insgesamt 1.906.355,76 CAD erzielt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktien-Kaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,25 CAD innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum der Ausgabe.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen an berechtigte Vermittler eine Gesamtvermittlungsprovision in Höhe von (i) 5.118,40 CAD in bar (die „Barvergütung“) und (ii) 42.653 Vergütungsoptionsscheine (die „Vergütungsoptionsscheine“). Jeder Vergütungsoptionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Einheit zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum. Jede bei Ausübung eines Vergütungsoptionsscheins auszugebende Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein. Jeder dieser Optionsscheine berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Optionsaktie zu einem Preis von 0,25 CAD pro Optionsaktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum des Vergütungsoptionsscheins.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie für Explorationsprogramme und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Ein Teil des Erlöses wird für die erste Zahlung der Mineralkonzessionsgebühren für 2025 in Ecuador verwendet werden.

Der Abschluss des Angebots steht unter dem Vorbehalt der Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen und auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.