Swiss Central City Real Estate Fund: Portfolioerfolge im H1 2025
Der Swiss Central City Real Estate Fund zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Fortschritte. Mit einem gesteigerten WAULT, reduzierter Leerstandsquote und wachsendem Nettoertrag setzt der Fonds neue Maßstäbe. Fokussiert auf erstklassige Lagen, strebt der Fonds nach langfristigem Wachstum.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Der Swiss Central City Real Estate Fund hat im ersten Halbjahr 2025 den WAULT der befristeten Mietverträge von 7.8 auf 8.5 Jahre erhöht.
- Die Leerstandsquote wurde auf 2.1% gesenkt, was eine Reduktion um 0.3 Prozentpunkte darstellt.
- Der Marktwert des Portfolios beträgt per 30. Juni 2025 CHF 502.7 Mio., was einem Anstieg von 0.2% im Vergleich zum Jahresende 2024 entspricht.
- Der Nettoertrag des Fonds stieg im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 4.8 Mio., was eine Verbesserung im Vergleich zu CHF 3.8 Mio. im Vorjahr darstellt.
- Die Soll-Mietzinseinnahmen des Gesamtportfolios erhöhten sich um 0.3% auf CHF 18.64 Mio. per 30. Juni 2025.
- Der Fonds bleibt auf Liegenschaften an Top-Lagen fokussiert und strebt eine langfristig steigende Ausschüttung an, unterstützt durch eine positive Marktentwicklung.
