mobilezone: Erfolgreicher Aktienrückkauf zur Kapitalreduktion!

Die mobilezone holding ag, ein führender Telekomspezialist, hat erfolgreich ihr Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Zwischen August und Oktober 2022 wurden 770'865 Aktien zu einem Durchschnittspreis von CHF 15.57 je Aktie zurückgekauft und 2023 vernichtet. Als unabhängiger Telekomspezialist in der Schweiz und Deutschland erzielte mobilezone 2024 einen Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einen Betriebsgewinn von CHF 52.7 Mio. Die Gruppe beschäftigt knapp 1’000 Mitarbeitende und bietet ein vollständiges Handy-Sortiment sowie Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet an. Die Aktien werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

