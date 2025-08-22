mobilezone: Erfolgreicher Aktienrückkauf zur Kapitalreduktion!
Die mobilezone holding ag, ein führender Telekomspezialist, hat erfolgreich ihr Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Zwischen August und Oktober 2022 wurden 770'865 Aktien zu einem Durchschnittspreis von CHF 15.57 je Aktie zurückgekauft und 2023 vernichtet. Als unabhängiger Telekomspezialist in der Schweiz und Deutschland erzielte mobilezone 2024 einen Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einen Betriebsgewinn von CHF 52.7 Mio. Die Gruppe beschäftigt knapp 1’000 Mitarbeitende und bietet ein vollständiges Handy-Sortiment sowie Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet an. Die Aktien werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.
- Die mobilezone holding ag hat das im August 2022 gestartete Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.
- Zwischen dem 22. August 2022 und dem 20. Oktober 2022 wurden insgesamt 770'865 Aktien zu einem Durchschnittspreis von CHF 15.57 je Aktie zurückgekauft.
- Die im Rahmen des Programms erworbenen Aktien wurden bereits im Jahr 2023 vernichtet.
- Die mobilezone holding ag ist ein führender unabhängiger Telekomspezialist in der Schweiz und Deutschland mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Betriebsgewinn von CHF 52.7 Mio. im Jahr 2024.
- Die mobilezone Gruppe beschäftigt knapp 1’000 Mitarbeitende und bietet ein vollständiges Handy-Sortiment sowie Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet an.
- Die Aktien der mobilezone holding ag werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.
