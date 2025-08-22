JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 118 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltende kurzfristige Schwankungen beim operativen Geschäft überschatteten die langfristigen Chancen des Tickethändlers und Eventveranstalters, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen. Es komme nun auf das zweite Halbjahr an, um die Anlegerstimmung wiederzubeleben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,26 % und einem Kurs von 83,45EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Lara Simpson
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 118
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
