Blue Cap AG: Profitabilität im 1. Halbjahr 2025 stark gestiegen!
Trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr zeigt die Blue Cap AG mit gesteigerter Profitabilität und strategischen Wachstumsplänen Stärke.
Foto: Blue Cap AG
- Halbjahresumsatz der Blue Cap AG liegt mit EUR 97,9 Mio. unter dem Vorjahresniveau von EUR 102,3 Mio.
- Die Profitabilität hat sich verbessert, die EBITDA-Marge stieg auf 8,8 % im Vergleich zu 7,2 % im Vorjahr.
- Der Net Asset Value (NAV) erhöhte sich auf rund EUR 29 je Aktie, verglichen mit EUR 27 zum 31.12.2024.
- Die Jahresprognose nach dem Verkauf von con-pearl sieht einen Konzernumsatz von EUR 120 – 140 Mio. und eine Adjusted EBITDA-Marge von 5,0 – 6,0 % vor.
- Das Segment Plastics verzeichnete eine positive Margenentwicklung und einen stabilen Auftragseingang, während das Segment Adhesives & Coatings seinen Umsatz stabilisierte.
- Die Blue Cap AG plant weiterhin Unternehmenszukäufe und prüft potenzielle Akquisitionen.
ISIN:DE000A0JM2M1WKN:A0JM2M
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash"
