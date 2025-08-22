Intuit enttäuscht mit Ausblick: Mailchimp bremst Wachstum – Aktie bricht ein

Besonders schwach entwickelte sich Mailchimp, die im Jahr 2021 übernommene Marketingplattform. Im abgelaufenen Quartal gingen die Erlöse dort leicht zurück. Finanzchef Sandeep Aujla räumte ein, dass Mailchimp aktuell ein Bremsklotz sei. Kleinunternehmen, die Kernzielgruppe des Tools, empfinden die Anwendung als schwerfällig, was die Kundenbindung und das Wachstum belastet. Intuit arbeitet an Verbesserungen und rechnet eigenen Angaben zufolge bis Jahresende mit einer Trendwende.

Mit seinem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr hat der US-Softwarekonzern Intuit die Erwartungen der Analysten verfehlt. Für das erste Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 14 bis 15 Prozent und liegt damit unter den von Experten prognostizierten 16,1 Prozent. Die Aktie rauschte im nachbörslichen Handel um fast sechs Prozent nach unten.

Auch die Umstellung von QuickBooks auf ein Abo-Modell macht sich bemerkbar: Das Wachstum der klassischen Desktop-Version ist abgeflaut, während QuickBooks Online durch höhere Preise neue Impulse erhalten soll. Erst kürzlich hat Intuit die Gebühren für seine Online- und Payroll-Dienste angehoben. Laut Aujla ist die Kundenabwanderung nach den Preissteigerungen bislang geringer als befürchtet.

Intuit erwartet im Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 21 und 21,19 Milliarden US-Dollar, was im Rahmen der Markterwartungen liegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 22,98 bis 23,18 US-Dollar liegen und damit ebenfalls weitgehend im Einklang mit den Prognosen stehen.

Im vierten Quartal konnte der Konzern die Schätzungen übertreffen: Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 3,83 Milliarden US-Dollar und der Gewinn je Aktie betrug 2,75 US-Dollar.

Als Signal an die Anleger kündigte Intuit zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm über 3,2 Milliarden US-Dollar an. Insgesamt stehen damit 5,3 Milliarden US-Dollar für Rückkäufe bereit – ein Schritt, der die zuletzt verunsicherten Investoren besänftigen soll.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



