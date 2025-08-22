The Platform Group: Übernahme im Pharma-Bereich & Anleihe-Boost?
TPG plant, durch eine strategische Übernahme im Pharmabereich ihre Marktstellung zu festigen und den Umsatz erheblich zu steigern.
- The Platform Group AG (TPG) verhandelt über die Übernahme von drei Gesellschaften im Pharmabereich.
- Die Übernahme soll im September 2025 abgeschlossen werden und betrifft Unternehmen in Deutschland, Österreich und Tschechien.
- TPG plant, ihren Pharmabereich durch diese Übernahme erheblich auszubauen, nachdem sie seit 2021 bereits aktiv ist.
- Die Übernahme wird voraussichtlich zu einem zusätzlichen jährlichen Umsatz im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich führen, mit einer EBITDA-Marge von 4-6 %.
- Der Kaufpreis für die drei Gesellschaften wird im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen.
- Zur Finanzierung der Transaktionen prüft TPG eine mögliche Aufstockung der bestehenden Unternehmensanleihe 2024/2028.
