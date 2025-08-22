ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 114 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für CTS Eventim auf 114 Euro.
- Einstufung bleibt jedoch auf "Overweight" bestehen.
- Kurzfristige Schwankungen belasten langfristige Chancen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 118 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltende kurzfristige Schwankungen beim operativen Geschäft überschatteten die langfristigen Chancen des Tickethändlers und Eventveranstalters, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen. Es komme nun auf das zweite Halbjahr an, um die Anlegerstimmung wiederzubeleben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:15 / BST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 82,95 auf Lang & Schwarz (22. August 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -15,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,95 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,89 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 104,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 127,00EUR was eine Bandbreite von +27,33 %/+55,49 % bedeutet.
Du hast in dem Kommentar zuvor behauptet, dass deine persönliche Rendite ausschlaggebend für die Bewertung sei. Bei einer fundamentalen Bewertung spielt das aber keine Rolle. Es macht doch keinen Sinn zu sagen: “Das Unternehmen ist X wert, weil ich irgendwann mal zu Kurs X gekauft habe.”
Außerdem hast du suggeriert, dass es einen Unterschied bzgl. Bewertung zwischen dem Kursverlauf und deiner persönlicher Rendite gäbe. Du hast @easymueller kritisiert, dass er nur den Kursverlauf sehe. Du auf der anderen Seite würdest deine Rendite vom durchschn. Einstiegspreis betrachten. Jedoch habe ich versucht dir klarzumachen, dass, anders als von dir suggeriert, dazwischen kein echter Unterschied besteht.
Was passiert wenn der Kursverlauf gut ist? Richtig, deine Rendite ist auch gut!
Eigentlich wie jedes Mal nach den Zahlen gehts erstmal runter (und davor recht kontinuierlich hoch). Es könnte gut sein, es geht noch ein paar Tage weiter mit dem Abverkauf,… bevor es dann wieder steigt…. So war es bisher fast immer (hab mich aber gestern nicht getraut zu verkaufen)
Danke an das Management für sehr gute Arbeit.