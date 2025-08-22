JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 114 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 82,95 auf Lang & Schwarz (22. August 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -15,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,95 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,89 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 104,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 127,00EUR was eine Bandbreite von +27,33 %/+55,49 % bedeutet.