    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim

    ANALYSE-FLASH

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 114 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für CTS Eventim auf 114 Euro.
    • Einstufung bleibt jedoch auf "Overweight" bestehen.
    • Kurzfristige Schwankungen belasten langfristige Chancen.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 114 Euro - 'Overweight'
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 118 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltende kurzfristige Schwankungen beim operativen Geschäft überschatteten die langfristigen Chancen des Tickethändlers und Eventveranstalters, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen. Es komme nun auf das zweite Halbjahr an, um die Anlegerstimmung wiederzubeleben./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:15 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CTS Eventim!
    Long
    78,21€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,64€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 13,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    CTS Eventim

    -0,96 %
    -15,98 %
    -19,14 %
    -23,33 %
    -2,59 %
    +47,46 %
    +130,00 %
    +175,99 %
    +2.188,30 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 82,95 auf Lang & Schwarz (22. August 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -15,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,89 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 104,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 127,00EUR was eine Bandbreite von +27,33 %/+55,49 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 114 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 114,00, was eine Steigerung von +38,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 114 Euro - 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 118 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltende kurzfristige Schwankungen beim operativen Geschäft überschatteten die langfristigen Chancen des …