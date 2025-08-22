UNIQA im ersten Halbjahr: Starkes Wachstum, mehr Ertrag

- Netto Combined Ratio auf sehr gute 90,5 Prozent verbessert

- Ausblick angehoben: Vorsteuerergebnis 2025 in einer Bandbreite von 490 bis 510 Millionen Euro erwartet



22. August 2025 - Die UNIQA Insurance Group AG berichtet für das erste Halbjahr 2025 erneut starke Geschäftszahlen: Die verrechneten Prämien stiegen um 9,7 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Steuern legte um 6,5 Prozent auf 295,5 Millionen Euro zu.

"Wir verzeichnen in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld, geprägt durch globale Unsicherheiten, weiterhin ein hohes und vor allem profitables Wachstum von rund 10 Prozent, getragen von einer soliden Entwicklung in Österreich und einer unverändert hohen Dynamik in CEE, vor allem in Polen" , erläutert CEO Andreas Brandstetter . In Österreich beträgt das Prämienplus 4,8 Prozent, international 10,8 Prozent. Das versicherungstechnische Ergebnis entwickelte sich sehr positiv (plus 23,2 Prozent), was durch eine Netto Combined Ratio von exzellenten 90,5 Prozent bestätigt wird. "Auf Basis dieser auch im zweiten Quartal fortgesetzten, starken Performance heben wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2025 an und erwarten ein Ergebnis vor Steuern zwischen 490 und 510 Millionen Euro" , so Brandstetter.



Zwtl.: Kennzahlen 1 - 6/2025



Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung stiegen in den ersten sechs Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf 4.397,2 Millionen Euro (1 - 6/2024: 4.010,2 Millionen Euro). Sowohl die Schaden- und Unfallversicherung als auch die Krankenversicherung und die Lebensversicherung trugen zu diesem erfreulichen Wachstum bei. Die Prämien des ersten Halbjahres sowie die Vergleichswerte aus der Vorperiode wurden um Einnahmen aus den Ländern Albanien, Kosovo und Nordmazedonien bereinigt, da sie nicht mehr Teil der UNIQA Group sind.



Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge nach IFRS 17 - der UNIQA Group stieg im ersten Halbjahr 2025 um 8,9 Prozent auf 3.498,8 Millionen Euro (1 - 6/2024: 3.211,6 Millionen Euro), wozu alle Sparten und Segmente beigetragen haben: Die Schaden- und Unfallversicherung hat um 8,6 Prozent, die Krankenversicherung um 8,4 Prozent und die Lebensversicherung um 12,1 Prozent zugelegt. In Österreich stieg der Versicherungsumsatz um 5,7 Prozent, in den internationalen Gesellschaften um 12,9 Prozent.



Das versicherungstechnische Ergebnis von UNIQA stieg um 23,2 Prozent auf 378,4 Millionen Euro (1 - 6/2024: 307,2 Millionen Euro).

Das Kapitalanlageergebnis in den ersten sechs Monaten 2025 war weiterhin geprägt durch die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten und lag bei 400,0 Millionen Euro (1 - 6/2024: 437,7 Millionen Euro). Das Finanzergebnis verringerte sich im Berichtszeitraum auf 88,2 Millionen Euro (1 - 6/2024: 129,5 Millionen Euro).



Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group verbesserte sich um 6,5 Prozent auf 295,5 Millionen Euro (1 - 6/2024: 277,5 Millionen Euro). Das Konzernergebnis (nach Steuern und Minderheiten) erhöhte sich um solide 5,3 Prozent auf 232,5 Millionen Euro (1 - 6/2024: 220,9 Millionen Euro).



Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II, die als Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag 30. Juni 2025 mit 284 Prozent auf hohem Niveau.



Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) erhöhte sich per 30. Juni 2025 auf 5.868,4 Millionen Euro (1. Jänner 2025: 5.345,6 Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar.



Zwtl.: Ergebnisse in den Geschäftsbereichen



Schaden- und Unfallversicherung



Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 um 11,8 Prozent auf 2.723,2 Millionen Euro (1 - 6/2024: 2.436,0 Millionen Euro).

Die Netto Combined Ratio (nach Rückversicherung) sank von 91,7 Prozent auf 90,5 Prozent und hat sich damit ein weiteres Mal verbessert.



Kranken- und Lebensversicherung



In der Krankenversicherung konnte bei den verrechneten Prämien im ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum von 7,1 Prozent auf 811,3 Millionen Euro verzeichnet werden (1 - 6/2024: 757,8 Millionen Euro).

In der Lebensversicherung stiegen die verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung im Berichtszeitraum um 5,7 Prozent auf 862,7 Millionen Euro (1 - 6/2024: 816,4 Millionen Euro).



Das Neugeschäft in der Kranken- und Lebensversicherung war in den ersten drei Monaten 2025 weiterhin auf gutem Niveau.



Zwtl.: Unternehmensausblick



Im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 - dem ersten Jahr unseres erweiterten Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Growing Impact" - werden wir unseren Fokus weiterhin auf die Stärkung des versicherungstechnischen Kerngeschäfts und die Steigerung der Profitabilität in Österreich sowie auf profitables Wachstum in unseren CEE-Märkten richten. Wir gehen auch weiterhin von einem über dem BIP liegenden Prämienwachstum aus.



Aufgrund der guten Performance in den ersten sechs Monaten des Jahres erwarten wir für das Gesamtjahr 2025 - vorbehaltlich signifikanter negativer Einflüsse aus Naturkatastrophen und aus Verwerfungen am Kapitalmarkt - ein Ergebnis vor Steuern im Bereich von 490 Millionen bis 510 Millionen Euro.



Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent streben wir nach wie vor eine progressive und attraktive Erfolgsbeteiligung für unsere Aktionärinnen und Aktionäre an.



Vorbehalt bei Zukunftsaussagen



Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Weiterführende Informationen



Fotos Andreas Brandstetter



Details zu den Halbjahresergebnissen 2025 erläutert Kurt Svoboda, CFO und CRO bei UNIQA Insurance Group AG, in diesem Video auf YouTube .



Weitere Informationen und Details beinhalten der

Halbjahresfinanzbericht 2025 sowie die entsprechende

Ergebnispräsentation, die beide im Investor Relations Bereich auf der Webseite von UNIQA zu finden sind.



Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

