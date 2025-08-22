    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech
    UBS stuft Biontech auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 110,8EUR auf Nasdaq (22. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Biontech
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 115
    Kursziel alt: 115
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


