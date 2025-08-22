UBS stuft WALMART auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Die negative Marktreaktion auf den Quartalsbericht des Einzelhändlers erfordere einige "mathematische Gymnastik", um zu verstehen, was bei der Geschäftsentwicklung Sonderfaktoren und was den fortgeführten Geschäftsaktivitäten geschuldet sei, schrieb Michael Lasser in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Doch das vergleichbare Umsatzwachstum in den USA sei dank der gestiegenen Dynamik im Onlinehandel stabil geblieben. Der Anlagehintergrund bleibe attraktiv, weshalb der Bewertungsaufschlag zur Branche gerechtfertigt sei./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 01:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,49 % und einem Kurs von 97,96EUR auf NYSE (22. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Lasser
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
