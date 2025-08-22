    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart
    UBS stuft WALMART auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Die negative Marktreaktion auf den Quartalsbericht des Einzelhändlers erfordere einige "mathematische Gymnastik", um zu verstehen, was bei der Geschäftsentwicklung Sonderfaktoren und was den fortgeführten Geschäftsaktivitäten geschuldet sei, schrieb Michael Lasser in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Doch das vergleichbare Umsatzwachstum in den USA sei dank der gestiegenen Dynamik im Onlinehandel stabil geblieben. Der Anlagehintergrund bleibe attraktiv, weshalb der Bewertungsaufschlag zur Branche gerechtfertigt sei./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 01:27 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,49 % und einem Kurs von 97,96EUR auf NYSE (22. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Michael Lasser
    Analysiertes Unternehmen: WALMART
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 110
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


