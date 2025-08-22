Immer klareres Signal

Die Kursfantasie bei Heidelberg Materials war nach dem Ausbruch über die Hochs aus 2018 bei 96,16 Euro spürbar hoch und brachte sukzessive Kursgewinne auf 150,55, 182,20 und zuletzt 212,20 Euro hervor. Nach Erreichen des 200 % Fibonacci-Extension-Retracements und mittelfristigen Projektionsziels um 200,20 Euro hat sich im Vorfeld ein steigender Keil eingenistet, der in der Regel zur Unterseite aufgelöst wird. Das hieße bei einem Wochenschlusskurs unterhalb von 197,45 Euro potenzielle Rückfallrisiken auf 191,05 und darunter 174,99 Euro. Entsprechend diesem Fahrplan könnte dann ein Short-Investment über den weiter unten vorgestellten Turbo-Put-Optionsschein WKN DU0F3A aufgebaut werden. Auf der Oberseite gestaltet sich eine unmittelbare Rallyefortsetzung schwierig, zumal da seit Mitte März keine Hochs über der laufenden Trendbegrenzung etabliert werden konnten. Nach Beendigung der favorisierten Konsolidierung könnte es im Anschluss aber rechnerisch sogar auf 239,70 Euro weiter raufgehen.

1. Short-Position unter 197,45 Euro eröffnen , Stopp über 201,00 Euro platzieren. Kursziel 174,99 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Heidelberg Materials AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0CTJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,58 - 1,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 184,8694 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 184,8694 Euro akt. Kurs Basiswert: 201,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,27 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0F3A Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,28 - 1,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 213,6645 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 213,6645 Euro akt. Kurs Basiswert: 201,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 174,99 Euro Hebel: 13,57 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

