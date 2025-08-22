Jetzt wird es ernst!

Im Wochenchart ergibt sich zusammen mit dem Vorgängertief bei 230,00 US-Dollar aus Anfang April womöglich schon bald die Chance, von einem tragfähigen Doppelboden in diesem Bereich als Anleger zu profitieren und an einer längeren Erholungsbewegung zu partizipieren. Hierzu sollte aber noch ein Kurssprung über 254,50 US-Dollar abgewartet werden, damit die Signallage weitere Kursgewinne an den EMA 50 (Woche) bei 274,32 und darüber 289,00 US-Dollar zulässt. Ein passender Long-Schein mit einem Knock-out unterhalb des aktuellen Jahrestiefs wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter das aktuelle Jahrestief aus der letzten Woche von 226,48 US-Dollar dagegen unmittelbare Korrekturrisiken auf 210,00 und darunter sogar 193,91 US-Dollar auslösen.

1. Long-Position über 255,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 248,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 274,36 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Salesforce Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ4LZB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,75 - 1,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 225,0383 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 225,0383 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 244,98 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 274,36 US-Dollar Hebel: 12,00 Kurschance: + 135 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1482 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,01 - 2,02 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 267,9134 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 267,9134 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 244,98 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,42 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.