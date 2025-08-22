    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLilium Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Lilium Registered (A)
    Gerresheimer, Circus & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Circus +9,09 % Nahrungsmittel Forum Nachrichten
    🥈 Clinuvel Pharmaceuticals +8,91 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥉 SBF +5,92 % Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🟥 Ryohin Keikaku -3,40 % Einzelhandel Nachrichten
    🟥 Pilbara Minerals -5,40 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🟥 Sunrise Energy Metals -9,71 % Rohstoffe Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Lilium Registered (A) Luftfahrt und Raumfahrt Forum Nachrichten
    🥈 Volatus Aerospace Verkehr Forum Nachrichten
    🥉 DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten
      Almonty Industries Rohstoffe Forum Nachrichten
      Viking Therapeutics Biotechnologie Forum Nachrichten
      East Africa Metals Rohstoffe Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Gerresheimer 78 Gesundheitswesen Forum Nachrichten
    🥈 Novo Nordisk 50 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥉 TeamViewer 42 Informationstechnologie Forum Nachrichten
      Almonty Industries 34 Rohstoffe Forum Nachrichten
      Novavax 33 Biotechnologie Forum Nachrichten
      Tesla 31 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten




