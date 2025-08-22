Gerresheimer, Circus & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Circus
|+9,09 %
|Nahrungsmittel
|🥈
|Clinuvel Pharmaceuticals
|+8,91 %
|Biotechnologie
|🥉
|SBF
|+5,92 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Ryohin Keikaku
|-3,40 %
|Einzelhandel
|🟥
|Pilbara Minerals
|-5,40 %
|Rohstoffe
|🟥
|Sunrise Energy Metals
|-9,71 %
|Rohstoffe
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Lilium Registered (A)
|Luftfahrt und Raumfahrt
|🥈
|Volatus Aerospace
|Verkehr
|🥉
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Almonty Industries
|Rohstoffe
|Viking Therapeutics
|Biotechnologie
|East Africa Metals
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|78
|Gesundheitswesen
|🥈
|Novo Nordisk
|50
|Pharmaindustrie
|🥉
|TeamViewer
|42
|Informationstechnologie
|Almonty Industries
|34
|Rohstoffe
|Novavax
|33
|Biotechnologie
|Tesla
|31
|Fahrzeugindustrie
Circus
Wochenperformance: +1,11 %
Platz 1
Clinuvel Pharmaceuticals
Wochenperformance: +5,10 %
Platz 2
SBF
Wochenperformance: +5,23 %
Platz 3
Ryohin Keikaku
Wochenperformance: -5,69 %
Platz 4
Pilbara Minerals
Wochenperformance: -5,08 %
Platz 5
Sunrise Energy Metals
Wochenperformance: +27,05 %
Platz 6
Lilium Registered (A)
Wochenperformance: -48,00 %
Platz 7
Volatus Aerospace
Wochenperformance: +25,85 %
Platz 8
DroneShield
Wochenperformance: -12,30 %
Platz 9
Almonty Industries
Wochenperformance: -8,06 %
Platz 10
Viking Therapeutics
Wochenperformance: -37,80 %
Platz 11
East Africa Metals
Wochenperformance: +32,84 %
Platz 12
Gerresheimer
Wochenperformance: +2,15 %
Platz 13
Novo Nordisk
Wochenperformance: +9,64 %
Platz 14
TeamViewer
Wochenperformance: -1,64 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: -8,06 %
Platz 16
Novavax
Wochenperformance: +0,03 %
Platz 17
Tesla
Wochenperformance: -4,27 %
Platz 18
