Crasht Siemens Energy auf 37 Euro? Warum dieser Analyst schwarz sieht

Das entspricht einem Kursanstieg um über 1.300 Prozent. Der Haupttreiber waren die hohe Nachfrage nach Gas- und Netztechnik sowie volle Auftragsbücher. Die Rallye zählt zu den stärksten im DAX und hat die Aktie zum Top-Performer des Index gemacht.

Die Aktie von Siemens Energy hat Anlegern in den vergangenen zwei Jahren viel Freude bereitet. Die Aktie stieg von einem Tiefpunkt von etwa 7 Euro im Herbst 2023 (nach massiven Problemen bei der Tochter Gamesa und staatlichen Bürgschaften) auf zuletzt mehr als 104 Euro Ende Juli.

Doch Experten mahnen inzwischen, dass die Rallye zu weit gelaufen sein könnte. Die Aktie bleibe ein schwieriges Investment, schreibt Bernstein-Analyst Nicholas Green. Trotz starker Auftragszahlen im dritten Quartal stuft er die Aktie weiterhin als "Underperform" ein und hält am Kursziel von 37 Euro fest. Das brigt ein Crash-Potenzial von 60 Prozent zum aktuellen Kurs.

Green hebt zwar seine Prognosen für das EBITDA der kommenden zwei Jahre leicht um 2,7 Prozent an. Allerdings reduziert er seine Prognose für den Cash-Bestand, um die Dividende für 2025 und den Mittelabfluss aus dem Working Capital zu berücksichtigen. Die Bewertung von rund 6,3-fachem künftigen EBITDA bleibt unverändert.

"Es ist vielleicht vermessen, den Höchststand dieser Aktie auszurufen, aber wir sehen über den November-CMD hinaus nur wenige positive Impulse", schreibt Green. Er sieht mehrere Gründe für Vorsicht: Erstens könnten die Rekordaufträge in den kommenden Jahren wieder deutlich sinken, da sie teilweise durch den aktuellen KI-Infrastruktur-Boom getrieben sind.

Zweitens erwartet er einen Mittelabfluss von 3 bis 4 Milliarden Euro aus dem Working Capital, das seit 2019 stark Cash generierte. Drittens steht die Übernahme von Siemens Energy India für rund 4,3 Milliarden Euro an, was ebenfalls die Liquidität belastet. Weitere Sorgenpunkte sind die Belastung im Windgeschäft, das weiterhin rote Zahlen schreibt, und eine Dividendenpolitik, die angesichts dieser Mittelabflüsse womöglich nur kurzfristig stabil bleibt.

Green schließt daraus: Die Aktie bleibt teuer bewertet, und die Risiken überwiegen die kurzfristigen Chancen. Für Anleger empfiehlt er weiterhin Zurückhaltung – die Aktie sei trotz starker Auftragszahlen aktuell nur bedingt attraktiv.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 92,60EUR auf Tradegate (22. August 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.



