Air Liquide will Gase-Anbieter aus Südkorea übernehmen
- Air Liquide übernimmt DIG Airgas für 2,85 Mrd. Euro.
- Übernahme stärkt Marktposition in Südkorea erheblich.
- Abschluss der Transaktion geplant für erste Hälfte 2026.
PARIS (dpa-AFX) - Der Gase-Konzern Air Liquide will den südkoreanischen Gase-Anbieter DIG Airgas übernehmen. Mit dem bisherigen Eigentümer, einem Infrastrukturfonds der australischen Bank Macquarie , hat sich der französische Konzern dazu auf einen Unternehmenswert von 2,85 Milliarden Euro geeinigt, wie er am Freitag in Paris mitteilte. Durch den Deal baue Air Liquide die eigene Marktposition in Südkorea deutlich aus. Den Angaben zufolge soll die Übernahme in der ersten Hälfte des Jahres 2026 vollzogen werden.
DIG Airgas wurde 1979 gegründet und setzte den Angaben zufolge 2024 mit knapp 550 Mitarbeitenden umgerechnet 510 Millionen Euro um. Das Unternehmen betreibt 60 Werke sowie ein Pipeline-Netz von 220 Kilometern Länge./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 184,0 auf Tradegate (22. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um +3,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 106,89 Mrd..
Air Liquide zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 196,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +1,21 %/+12,16 % bedeutet.
