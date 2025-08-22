Air Liquide will Gase-Anbieter aus Südkorea übernehmen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 184,0 auf Tradegate (22. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um +3,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 106,89 Mrd..

Air Liquide zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 196,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +1,21 %/+12,16 % bedeutet.