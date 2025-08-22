    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung nach den enttäuschenden Quartalszahlen habe gezeigt, dass auch die weiteren kurzfristigen Aussichten des Werbeunternehmens schwierig seien, schrieb Anna Patrice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ströer dürfte aber im deutschen Außenwerbemarkt weitere Anteile dazugewinnen. Auch für das strukturelle Wachstum bleibt Patrice zuversichtlich, senkte jedoch wegen der Zahlen und kurzfristigen Perspektiven ihre Schätzungen./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 42,35EUR auf Tradegate (22. August 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Anna Patrice
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 69
    Kursziel alt: 71
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


