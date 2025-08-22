BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung nach den enttäuschenden Quartalszahlen habe gezeigt, dass auch die weiteren kurzfristigen Aussichten des Werbeunternehmens schwierig seien, schrieb Anna Patrice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ströer dürfte aber im deutschen Außenwerbemarkt weitere Anteile dazugewinnen. Auch für das strukturelle Wachstum bleibt Patrice zuversichtlich, senkte jedoch wegen der Zahlen und kurzfristigen Perspektiven ihre Schätzungen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 42,35EUR auf Tradegate (22. August 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anna Patrice

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



