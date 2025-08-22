The Platform Group AG: Starker H1-Anstieg bei GMV, Umsatz & Gewinn!
Das erste Halbjahr 2025 war ein voller Erfolg: Beeindruckende Wachstumszahlen und strategische Akquisitionen markieren den Weg zu neuen Höhen.
Foto: Fashionette AG
- GMV-Wachstum um 47,4 % auf EUR 652,1 Mio. und Umsatzwachstum um 48,2 % auf EUR 343,0 Mio. im ersten Halbjahr 2025.
- Bereinigtes EBITDA stieg um 89,6 % auf EUR 33,3 Mio., berichtetes EBITDA um 45,4 % auf EUR 43,7 Mio.
- Konzernergebnis erhöhte sich um 77,2 % auf EUR 33,3 Mio., mit einem Ergebnis je Aktie von EUR 1,55.
- Anzahl aktiver Kunden stieg um 29,2 % auf 6,2 Mio., durchschnittlicher Warenkorb wuchs um 5,1 % auf EUR 124.
- Anzahl der Partner wuchs um 25,8 % auf 15.781, mit sieben Akquisitionen im ersten Halbjahr 2025.
- Bestätigung der erhöhten Prognose für 2025: GMV von EUR 1,3 Mrd., Nettoumsatz von EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio., bereinigtes EBITDA von EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio. und Partnerzahl über 16.500.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei The Platform Group ist am 22.08.2025.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,26 % im
Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,8000EUR das entspricht einem Plus von +2,21 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:DE000A2QEFA1WKN:A2QEFA
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
