Delignit AG: 33,7 Mio. € Umsatz trotz fragiler Märkte, 6,2 % Marge
Die Delignit AG trotzt Herausforderungen im Automotive-Sektor und präsentiert sich mit starker Bilanz und stabiler Nachfrage in Technological Applications.
- Delignit AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 33,7 Mio. €, was einem Rückgang von 8,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die EBITDA-Marge lag bei 6,2 %, leicht unter dem Vorjahreswert von 6,4 %, trotz steigender Material- und Tarifkosten.
- Der Umsatzrückgang ist hauptsächlich auf den Zielmarkt Automotive zurückzuführen, obwohl im Vergleich zum letzten Halbjahr des Vorjahres ein Wachstum von 17,2 % verzeichnet wurde.
- Im Bereich Technological Applications konnte das Umsatzniveau des Vorjahres gehalten werden, insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Anwendungen für hochverdichtete Materialien zur Energieinfrastruktur.
- Die Eigenkapitalquote von 76,1 % und ein Net Cash von 4,2 Mio. € zeigen die starke Bilanzstruktur und Resilienz der Delignit AG.
- Der vollständige Halbjahresbericht 2025 wird am 26. August 2025 veröffentlicht, und die Anmeldung zum Earnings Call ist über die Website der Gesellschaft möglich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Delignit ist am 26.08.2025.
Der Kurs von Delignit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,80 % im
Minus.
+0,80 %
0,00 %
+0,80 %
-3,08 %
-5,26 %
-65,23 %
-36,41 %
-13,17 %
-74,80 %
ISIN:DE000A0MZ4B0WKN:A0MZ4B
